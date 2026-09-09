«Пытаемся выйти на мировую»: сторона Гогунского рассказала о споре с бывшей женой
Адвокат Виталия Гогунского заявил, что актёр продолжает содержать Милану Стар
В Измайловском суде Москвы прошло очередное заседание по делу Виталия Гогунского и его бывшей супруги Ирины Маирко об алиментах. Спор вокруг содержания их дочери Миланы продолжается уже несколько месяцев, а стороны пока не смогли прийти к окончательному соглашению. Ранее представитель Маирко заявлял, что актёр не предоставил суду полный пакет документов о своих доходах. Об этом сообщает Super.
Адвокат Гогунского Михаил заявил, что сторона истца якобы намеренно затягивает процесс ради пиара. По словам представителя актёра, Виталий при этом продолжает выполнять свои обязательства перед дочерью и оказывает ей материальную поддержку.
«Мы до сих пор пытаемся выйти на мировую. Вторая сторона не отвечает», — добавил Михаил.Также адвокат отметил, что Гогунский якобы не знал о покупке Миланой квартиры в центре Москвы. При этом в ходе сегодняшнего заседания судья заявила о сокрытии реальных доходов актёра из-за непредоставления необходимых справок.
Таким образом, стороны продолжают давать противоположные оценки ситуации, а окончательная точка в алиментном споре пока не поставлена. Суду ещё предстоит разобраться с финансовыми документами и требованиями бывших супругов.