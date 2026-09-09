«Пытаемся выйти на мировую»: сторона Гогунского рассказала о споре с бывшей женой

09 сентября 2026, 11:34

Адвокат Виталия Гогунского заявил, что актёр продолжает содержать Милану Стар

Виталий Гогунский (Фото: Instagram* / @gogunskv)

В Измайловском суде Москвы прошло очередное заседание по делу Виталия Гогунского и его бывшей супруги Ирины Маирко об алиментах. Спор вокруг содержания их дочери Миланы продолжается уже несколько месяцев, а стороны пока не смогли прийти к окончательному соглашению. Ранее представитель Маирко заявлял, что актёр не предоставил суду полный пакет документов о своих доходах. Об этом сообщает Super.





Адвокат Гогунского Михаил заявил, что сторона истца якобы намеренно затягивает процесс ради пиара. По словам представителя актёра, Виталий при этом продолжает выполнять свои обязательства перед дочерью и оказывает ей материальную поддержку.





«Мы до сих пор пытаемся выйти на мировую. Вторая сторона не отвечает», — добавил Михаил.