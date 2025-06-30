«Не нацелуются»: Кристина Орбакайте показала мужа с дочерью в Майами
Певица Кристина Орбакайте сняла на видео обнимающихся мужа с дочерью в Майами
Кристина Орбакайте опубликовала видео с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, на котором они стоят в обнимку. В настоящее время звездная семья находится в Майами.
«Не налюбуются. Не нацелуются», — прокомментировала исполнительница хита «Перелетная птица».Заслуженная артистка России часто выступала в России, а также гастролировала по другим странам. За время ее отсутствия девочка, судя по всему, сильно привязалась к отцу, с которым проводила много времени в США. Некоторые предполагают, что это стало поводом для легкой ревности со стороны певицы.
Перед этим сообщалось, что Кристина Орбакайте во время выступления в Эстонии призналась в своих теплых чувствах к местной публике.
*Запрещен в РФ