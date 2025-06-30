«Не нацелуются»: Кристина Орбакайте показала мужа с дочерью в Майами

Певица Кристина Орбакайте сняла на видео обнимающихся мужа с дочерью в Майами
Кристина Орбакайте (Фото: Инстаграм*/orbakaite_k)

Кристина Орбакайте опубликовала видео с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, на котором они стоят в обнимку. В настоящее время звездная семья находится в Майами.



«Не налюбуются. Не нацелуются», — прокомментировала исполнительница хита «Перелетная птица».
Заслуженная артистка России часто выступала в России, а также гастролировала по другим странам. За время ее отсутствия девочка, судя по всему, сильно привязалась к отцу, с которым проводила много времени в США. Некоторые предполагают, что это стало поводом для легкой ревности со стороны певицы.

Перед этим сообщалось, что Кристина Орбакайте во время выступления в Эстонии призналась в своих теплых чувствах к местной публике.

*Запрещен в РФ
Лидия Пономарева

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