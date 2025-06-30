«Не нацелуются»: Кристина Орбакайте показала мужа с дочерью в Майами

30 июня 2025, 14:07

Певица Кристина Орбакайте сняла на видео обнимающихся мужа с дочерью в Майами

Кристина Орбакайте (Фото: Инстаграм*/orbakaite_k)

Кристина Орбакайте опубликовала видео с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, на котором они стоят в обнимку. В настоящее время звездная семья находится в Майами.







«Не налюбуются. Не нацелуются», — прокомментировала исполнительница хита «Перелетная птица».