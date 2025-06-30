С компании Юлии Высоцкой взыскали 22 тысячи рублей
С компании актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой взыскали 22 тысячи рублей, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Арбитражный суд частично удовлетворил требование истца ООО «Восьмая заповедь». До этого Высоцкая получила иск на 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав по ООО «Едим дома.ру». Со слов истца, Юлия пользовалась чужими материалами в своей телепрограмме.
«Суд из-за невысокой суммы исковых требований рассмотрел дело в порядке упрощенного производства. Мотивированное решение будет изготовлено только в том случае, если стороны или одна из сторон решат обжаловать судебный акт в апелляции», — подчеркнуло агентство РИА Новости.
На сайте «Восьмой заповеди» уточнялось, что фирма инициировала практически три тысячи дел по защите авторских прав. Сумма поданных компанией исков о взыскании компенсации за незаконное использование изображений составила 439 миллионов рублей.
По информации ЕГРЮЛ, в ООО «Едимдома.ру» Юлии принадлежит 90%.
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