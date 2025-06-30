С компании Юлии Высоцкой взыскали 22 тысячи рублей

30 июня 2025, 14:05

Юлия Высоцкая (Фото: Инстаграм* @juliavysotskayaofficial)

С компании актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой взыскали 22 тысячи рублей, сообщил Телеграм-канал «Звездач».





Арбитражный суд частично удовлетворил требование истца ООО «Восьмая заповедь». До этого Высоцкая получила иск на 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав по ООО «Едим дома.ру». Со слов истца, Юлия пользовалась чужими материалами в своей телепрограмме.





«Суд из-за невысокой суммы исковых требований рассмотрел дело в порядке упрощенного производства. Мотивированное решение будет изготовлено только в том случае, если стороны или одна из сторон решат обжаловать судебный акт в апелляции», — подчеркнуло агентство РИА Новости.