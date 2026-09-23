«У меня всё хорошо»: Джиган ответил на слухи о стрельбе по персоналу
Рэпер Джиган назвал провокацией сообщения о стрельбе по персоналу в Подмосковье
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) прокомментировал сообщения о стрельбе в своём доме в Подмосковье.
В разговоре с Super певец заявил, что публикации о произошедшем не соответствуют действительности. Артист отрицает, что открывал огонь по сотрудникам, однако подтвердил, что сейчас находится в реабилитационном центре.
«Провокация. Пусть, что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры всё перекрутили», — отметил Денис.Рэпер прокомментировал и опасения, что его пребывание в рехабе могут использовать против него — вплоть до лишения родительских прав. Артист спокойно отреагировал на эти предположения.
«А как враньё можно использовать [против]? Рехаб — это же не плохо. Я же в Израиле, на святой земле, я тут для того, чтоб духовно наполняться», — заявил Джиган.Певец подчеркнул, что сейчас у него всё хорошо.