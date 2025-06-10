«Не обращал внимания»: Милявская удивилась комплименту от Матвиенко

10 июня 2025, 21:38

Лолита Милявская назвала Игоря Матвиенко талантливым человеком

Лолита Милявская (Фото: Инстаграм* @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская публично призналась в любви продюсеру Игорю Матвиенко, сообщил Телеграм-канал «Звездач».





Продюсер обратил внимание, что исполнительница хита «На Титанике» всегда была красивой, но замужем, а артистка в ответ на комплимент рассказала о своем отношении к Матвиенко. Со слов Милявской, ей всегда нравился Игорь, однако он никогда «не обращал» на нее внимания.





«Первый раз услышала, что я красивая… Так, как Игорь, могут не все. Для этого надо быть не просто талантливым человеком, но и грамотным… Лучше равняться на лучших, которые создали хиты», — откровенничала Лолита на премии «Муз-ТВ».