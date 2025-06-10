«Никита подрос»: Сергей Лазарев показал изменения во внешности сына за 10 лет
Сергей Лазарев опубликовал фото с сыном
Певец Сергей Лазарев опубликовал совместные снимки с сыном. Артист показал, как его сын Никита выглядел 10 лет назад, и каким он стал теперь.
Кстати, сам исполнитель «В самое сердце» за это время почти не изменился. На первой фотографии Сергей лежит в кровати с еще совсем маленьким Никитой. Певец целует его в голову, мальчик тянет ручки к камере. На втором снимке уже повзрослевший Никита прижимается к папе.
«Никита подрос за 10 лет», — подписал публикацию артист.
Напомним, Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. Через четыре года у него появилась дочь. Оба раза артист прибегал к помощи суррогатной матери.
Ранее певец посетил выпускной своей дочери Анны. Шестилетняя девочка закончила детский сад. Лазарев признался, что очень гордится девочкой. Со слов артиста, он не верит, что в сентябре Анна уже пойдет в первый класс.
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