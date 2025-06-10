«Никита подрос»: Сергей Лазарев показал изменения во внешности сына за 10 лет

10 июня 2025, 20:53

Сергей Лазарев опубликовал фото с сыном

Сергей Лазарев (Фото: Инстаграм* @lazarevsergey)

Певец Сергей Лазарев опубликовал совместные снимки с сыном. Артист показал, как его сын Никита выглядел 10 лет назад, и каким он стал теперь.





Кстати, сам исполнитель «В самое сердце» за это время почти не изменился. На первой фотографии Сергей лежит в кровати с еще совсем маленьким Никитой. Певец целует его в голову, мальчик тянет ручки к камере. На втором снимке уже повзрослевший Никита прижимается к папе.





«Никита подрос за 10 лет», — подписал публикацию артист.