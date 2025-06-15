«Не очень хорошая мама»: певица Нюша рассказала, почему проводит с детьми мало времени

15 июня 2025, 11:33

Певица Нюша Шурочкина рассказала, почему проводит с детьми мало времени

Нюша Шурочкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Нюша Шурочкина рассказала в подкасте «ЧЕРНОЕ/БЕЛОЕ», почему проводит с детьми мало времени. По словам исполнительницы, она жалеет об этом. Сын звезды Саффрон и дочь Симба живут с отцом в Дубае.





Женщина подчеркнула, что это совместное решение родителей. При этом Нюша заявила, что старается навещать наследников за рубежом как можно чаще, но несмотря на это, скучает по семье.



