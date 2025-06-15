«Не очень хорошая мама»: певица Нюша рассказала, почему проводит с детьми мало времени
Певица Нюша Шурочкина рассказала, почему проводит с детьми мало времени
Певица Нюша Шурочкина рассказала в подкасте «ЧЕРНОЕ/БЕЛОЕ», почему проводит с детьми мало времени. По словам исполнительницы, она жалеет об этом. Сын звезды Саффрон и дочь Симба живут с отцом в Дубае.
Женщина подчеркнула, что это совместное решение родителей. При этом Нюша заявила, что старается навещать наследников за рубежом как можно чаще, но несмотря на это, скучает по семье.
«Наверное, я не очень хорошая мама, потому что не так много времени провожу с детьми. Но в данном случае это самая комфортная для всех нас ситуация. Я наблюдаю за тем, как мои дети реагируют, насколько они счастливы, скучают ли по мне, плачут, или что происходит», — поделилась Нюша.Звездная мама добавила, что был период, когда она очень переживала, что является необычной матерью, которая гастролирует, прилетает и улетает. Нюша заключила, что дети тоже приезжают в Москву, а она работает и в Дубае в том числе.