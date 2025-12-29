«Не жрать»: Татьяна Буланова рассказала секрет стройности в праздники
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова поделилась простым, но действенным способом сохранить фигуру в новогодние дни.
В разговоре с «Пятым каналом» певица призналась, что главный принцип для неё — умеренность в еде и отказ от переедания.
«Не жрать. Просто не жрать», — отметила она.По словам артистки, следить за весом она привыкла ещё с молодости, поэтому праздничные застолья не становятся для неё испытанием. Буланова отметила, что склонность к полноте научила её дисциплине и внимательному отношению к своему рациону.
Певица объяснила, что именно этот опыт помогает ей легче контролировать себя, в отличие от тех, кто от природы обладает стройной фигурой и не задумывается о последствиях. Для неё поддержание формы давно стало частью образа жизни, а не временной мерой.