«Не жрать»: Татьяна Буланова рассказала секрет стройности в праздники

29 декабря 2025, 17:36

Татьяна Буланова честно рассказала, как не набирать вес на новогодних праздниках

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова поделилась простым, но действенным способом сохранить фигуру в новогодние дни.





В разговоре с «Пятым каналом» певица призналась, что главный принцип для неё — умеренность в еде и отказ от переедания.





«Не жрать. Просто не жрать», — отметила она.