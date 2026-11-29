29 ноября 2026, 14:58

Сестра Мии Бойко отказалась снова жить с певицей под одной крышей

Мия Бойко с сестрой Лизой (Фото: Instagram* / @liza_boyka)

Сестры Мии Бойко готовы вместе работать и поддерживать друг друга, однако возвращаться к совместной жизни пока не собираются. Лиза сама предложила организовать общие гастрольные туры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





При этом, по ее словам, между родственницами нет соперничества или зависти — они стараются сохранять теплые отношения и находить общий язык даже после разногласий.





«Зависти нет ни к сестре, ни у нее ко мне, разумеется, тоже нет. Мы друг друга поддерживаем, это самое главное, потому что мы семья. И нужно всегда находить, даже если какой-то конфликт, общий язык и мириться. Мы живем не вместе. Я сейчас переехала в свою квартиру — пока только сняла. И Мия очень активно меня заманивает, чтобы я переехала к ней. Я ей говорю: «Не надо, Мия, ну тебе не надо». Во-первых, мне не очень удобно — она живет далеко от города. Во-вторых, это слишком много нас друг другу будет. Когда мы жили у родителей вместе, это одно дело, а когда вы спустя десять лет снова живете вместе, нужно заново привыкать друг к другу», — заявила Лиза на премии «Распаковка 2026».