«Не очень удобно»: сестра Мии Бойко объяснила, почему не хочет переезжать к ней
Сестра Мии Бойко отказалась снова жить с певицей под одной крышей
Сестры Мии Бойко готовы вместе работать и поддерживать друг друга, однако возвращаться к совместной жизни пока не собираются. Лиза сама предложила организовать общие гастрольные туры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
При этом, по ее словам, между родственницами нет соперничества или зависти — они стараются сохранять теплые отношения и находить общий язык даже после разногласий.
«Зависти нет ни к сестре, ни у нее ко мне, разумеется, тоже нет. Мы друг друга поддерживаем, это самое главное, потому что мы семья. И нужно всегда находить, даже если какой-то конфликт, общий язык и мириться. Мы живем не вместе. Я сейчас переехала в свою квартиру — пока только сняла. И Мия очень активно меня заманивает, чтобы я переехала к ней. Я ей говорю: «Не надо, Мия, ну тебе не надо». Во-первых, мне не очень удобно — она живет далеко от города. Во-вторых, это слишком много нас друг другу будет. Когда мы жили у родителей вместе, это одно дело, а когда вы спустя десять лет снова живете вместе, нужно заново привыкать друг к другу», — заявила Лиза на премии «Распаковка 2026».Сейчас Лиза снимает собственную квартиру и не торопится менять привычный уклад. Несмотря на то что Мия активно зовет сестру к себе, та считает, что после долгой раздельной жизни им будет непросто снова привыкнуть к общему быту. Родственные чувства и желание проводить время вместе, судя по всему, не отменяют потребности каждой из сестер в личном пространстве.