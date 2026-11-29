«Я улетаю»: Алексей Жидковский раскрыл планы на новогодние каникулы
Алексей Жидковский улетит в Бразилию сразу после Нового года
Алексей Жидковский рассказал, как собирается провести новогодние праздники. Инфлюенсер признался, что встретит Новый год в компании близких друзей, а уже через несколько дней отправится в далекое путешествие — в Бразилию. Об этом сообщает Super.
Поездка состоится по приглашению приятелей, которые предложили ему присоединиться к ним. Своими эмоциями он поделился на открытии ГУМ-катка в Москве.
«Я буду отмечать Новый год в кругу близких друзей. Потому что 2 января я улетаю в Рио-де-Жанейро. Маршрут неблизкий, но меня выцепили мои друзья, и я подумал о том, что я никогда не поеду так далеко, поэтому надо съездить», — поделился блогер.Жидковский также рассказал о праздничном меню. Одним из блюд на его новогоднем столе станет необычная версия селедки под шубой — блогер готовит ее в воздушном варианте, очень мелко нарезая все ингредиенты.
Говоря о пожеланиях на 2027 год, Алексей с присущей ему иронией признался, что хотел бы видеть рядом дорогих ему людей и получать дорогие подарки. При этом на вопрос о неудачных презентах инфлюенсер ответил дипломатично: по его словам, таких подарков ему не дарят, ведь главное для него — внимание.