29 ноября 2026, 14:11

Алексей Жидковский улетит в Бразилию сразу после Нового года

Алексей Жидковский (Фото: Instagram* / @zhidkovskiy)

Алексей Жидковский рассказал, как собирается провести новогодние праздники. Инфлюенсер признался, что встретит Новый год в компании близких друзей, а уже через несколько дней отправится в далекое путешествие — в Бразилию. Об этом сообщает Super.





Поездка состоится по приглашению приятелей, которые предложили ему присоединиться к ним. Своими эмоциями он поделился на открытии ГУМ-катка в ​Москве.





«Я буду отмечать Новый год в кругу близких друзей. Потому что 2 января я улетаю в Рио-де-Жанейро. Маршрут неблизкий, но меня выцепили мои друзья, и я подумал о том, что я никогда не поеду так далеко, поэтому надо съездить», — поделился блогер.