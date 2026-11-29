29 ноября 2026, 13:48

Филипп Киркоров отпустит 15-летнюю дочь на день рождения без родителей

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров рассказал, как его 15-летняя дочь Алла-Виктория планирует отметить день рождения. Девочка собирается пригласить около десяти подруг: компанию ждут игра в «Мафию» и квест. Певец решил не вмешиваться в организацию подросткового праздника и разрешил дочери провести время с друзьями самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист также поделился, что среди подарков Алла-Виктория особенно хотела получить новый телефон. По словам Киркорова, гаджет необходим дочери для ведения блога.





«Она очень хотела новый телефон, потому что она блогер, ей это очень нужно. А вообще она собирает друзей, у них будет игра в «Мафию», у них будет квест. Человек десять они там собираются, девчонки, и будут устраивать себе маленький праздник. Я думаю, что они должны погулять сами. Все-таки они уже взрослые, 15 лет, они имеют право на самостоятельный праздник. Ну, я ее поздравлю дома, а дальше пойдет гулять. Она прекрасно учится, и я думаю, что у нее все получится», — поделился Филипп на мероприятии «Самый дорогой торт by Sinitskie».