«К счастью, обошлось!»: Юра Борисов отреагировал на неполучение им кинопремии BAFTA

Известный российский певец Григорий Лепс стал объектом общественного внимания после того, как объявил о своих отношениях с 18-летней Авророй Киба. Однако за романтическими новостями скрываются серьезные финансовые проблемы Лепса. Об этом пишет «‎ 7Дней.ru».