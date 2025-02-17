«К счастью, обошлось!»: Юра Борисов отреагировал на неполучение им кинопремии BAFTA

Юрий (Юра) Борисов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Российский актёр Юра Борисов не получил премию британской киноакадемии BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана, на которую был номинирован. Артист спокойно и даже, казалось, с лёгким облегчением отреагировал на решение жюри, которое оставило его без награды.
Победителем был признан Киран Калкин, сыгравший роль второго плана в фильме «Настоящая боль», сообщает сетевое издание Woman.ru. Сам актёр на церемонию не приехал — приз за него получал сценарист и режиссёр картины Джесси Айзенберг. Очевидно, американский актёр ещё продолжает праздновать получение премии «Золотой глобус», вручаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы, которая также досталась ему за эту роль.
Что касается Юры Борисова, то он абсолютно не выглядел удручённым или подавленным, когда премия, на которую он номинировался, во второй раз подряд ушла к другому актёру. Он вместе с соотечественником и коллегой по цеху Марком Эйдельштейном искренне радовался за Калкина и аплодировал ему.
Острые на язык журналисты даже предположили, что Юра обрадовался тому факту, что ему не придётся произносить традиционную благодарственную речь после получения награды. Учитывая его предельно лаконичный и немногословный экранный образ в фильме «Анора», который и сделал его номинантом множества кинопремий, возможно, в этом есть доля истины.
Поклонники российского актёра, впрочем, не унывают и поддерживают Борисова. Они считают, что «Бог троицу любит», намекая на предстоящую 3 марта церемонию вручения главной награды в мире кино — премии «Оскар». На этот приз Юра также может рассчитывать, так как входит в число номинантов.
Премии BAFTA и «Золотой глобус» считаются своеобразной генеральной репетицией «Оскара». Решения жюри этих кинонаград часто предвосхищают итоги голосования членов Американской академии киноискусства.
Впрочем, дважды лауреат премии «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля режиссёр Андрон Михалков-Кончаловский считает, что «Оскар» давно уже дискредитировал себя и не отражает реальных достижений номинантов и обладателей премии в мире киноискусства. Однако он искренне пожелал Юре Борисову успеха и сказал, что буде переживать за него.
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Юра Борисов номинирован на британскую кинопремию BAFTA
Что касается Юры Борисова, то он абсолютно не выглядел удручённым или подавленным, когда премия, на которую он номинировался, во второй раз подряд ушла к другому актёру. Он вместе с соотечественником и коллегой по цеху Марком Эйдельштейном искренне радовался за Калкина и аплодировал ему.
Острые на язык журналисты даже предположили, что Юра обрадовался тому факту, что ему не придётся произносить традиционную благодарственную речь после получения награды. Учитывая его предельно лаконичный и немногословный экранный образ в фильме «Анора», который и сделал его номинантом множества кинопремий, возможно, в этом есть доля истины.
Поклонники российского актёра, впрочем, не унывают и поддерживают Борисова. Они считают, что «Бог троицу любит», намекая на предстоящую 3 марта церемонию вручения главной награды в мире кино — премии «Оскар». На этот приз Юра также может рассчитывать, так как входит в число номинантов.
«"Ну самое главное, чтобы ''Оскар'' ему достался", "Юра — наш герой!", "Еще не вечер", "Конечно, там все места заранее куплены — весь англоязычный бомонд об этом давно говорит", "Шанс есть всегда!"» — пишут комментаторы, реагируя на очередной проигрыш звезды нашумевшей «Аноры».
Премии BAFTA и «Золотой глобус» считаются своеобразной генеральной репетицией «Оскара». Решения жюри этих кинонаград часто предвосхищают итоги голосования членов Американской академии киноискусства.
Впрочем, дважды лауреат премии «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля режиссёр Андрон Михалков-Кончаловский считает, что «Оскар» давно уже дискредитировал себя и не отражает реальных достижений номинантов и обладателей премии в мире киноискусства. Однако он искренне пожелал Юре Борисову успеха и сказал, что буде переживать за него.
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Юра Борисов номинирован на британскую кинопремию BAFTA
Александр Бойцов