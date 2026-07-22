22 июля 2026, 10:24

Дмитрий Поднозов (фото: кадр из телепередачи «Мой герой»)

Еще несколько месяцев назад Дмитрий Поднозов выходил на сцену, несмотря на смертельный диагноз, а тысячи людей собирали деньги, надеясь спасти артиста. До последних дней он переживал не столько за себя, сколько за созданный им театр, судьба которого теперь остается под вопросом. Актёра не стало 20 июля в возрасте 64 лет. Подробнее о его жизни, карьере и последних днях — в материале «Радио 1».





Содержание «Мы не сдаёмся»: болезнь и последние дни жизни Дмитрия Поднозова Биография Дмитрия Поднозова: детство, учёба и театр Актер, которого узнавали даже в эпизодах: карьера Поднозова Личная жизнь Поднозова: семья, которую он берег от посторонних глаз

«Мы не сдаёмся»: болезнь и последние дни жизни Дмитрия Поднозова

«Дорогие зрители, друзья и коллеги, у нас случилась беда. У художественного руководителя театра Дмитрия Поднозова диагностировали рак лёгких с метастазами в мозг», — объявили тогда коллеги артиста.

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«Уже сейчас необходимо оплачивать консультации, анализы, все перемещения, многочисленные сопутствующие процедуры, в перспективе — сложную и дорогую реабилитацию. Сейчас Дмитрий находится в тяжёлом состоянии, но мы не сдаёмся и стараемся делать всё, что возможно — и настолько быстро, насколько возможно», — говорили в «Особняке».

«Как минимум в ближайшие полгода Дмитрий не сможет работать, соответственно, не будет съёмок и не будут играться практически все те спектакли, которые приносили доход. Поэтому вопрос о средствах, которые позволят ему просто лечиться и восстанавливаться, стоит остро», — сообщали представители театра.

Дмитрий Поднозов (фото: кадр из телепередачи «Мой герой»)

Биография Дмитрия Поднозова: детство, учёба и театр

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Дмитрий Поднозов (справа) (фото: кадр из сериала «Тайны следствия»)

«Что в таких случаях надо говорить… Да, мы работали вместе, играли. Дмитрий — незаменимый партнёр. Это был чуткий, внимательный и профессиональный артист. Я видела его последний раз в театре», — поделилась артистка.

Актер, которого узнавали даже в эпизодах: карьера Поднозова

Дмитрий Поднозов и Александр Лыков (фото: кадр из телепередачи «Мой герой»)

«Мало кто знает, что артист Дмитрий Поднозов появился в кадре на велосипеде неслучайно. Он и в жизни предпочитает этот вид транспорта. Даже на съёмки, в какой бы части города они ни проходили, всегда приезжал на велосипеде, в любую погоду. Мы решили: пусть и его герой передвигается подобным образом. А вот Анна Ковальчук и в кадре, и в жизни водит машину».

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Личная жизнь Поднозова: семья, которую он берег от посторонних глаз