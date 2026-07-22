Умер звезда сериала «Тайны следствия» Дмитрий Поднозов. Как он боролся с тяжёлым заболеванием и почему до последнего скрывал семью?
Еще несколько месяцев назад Дмитрий Поднозов выходил на сцену, несмотря на смертельный диагноз, а тысячи людей собирали деньги, надеясь спасти артиста. До последних дней он переживал не столько за себя, сколько за созданный им театр, судьба которого теперь остается под вопросом. Актёра не стало 20 июля в возрасте 64 лет. Подробнее о его жизни, карьере и последних днях — в материале «Радио 1».
«Мы не сдаёмся»: болезнь и последние дни жизни Дмитрия Поднозова
О тяжелом заболевании Дмитрия Поднозова стало известно в конце 2025 года. Тогда коллектив театра «Особняк», художественным руководителем которого он был много лет, сообщил, что у артиста диагностировали рак легких с метастазами в головной мозг.
«Дорогие зрители, друзья и коллеги, у нас случилась беда. У художественного руководителя театра Дмитрия Поднозова диагностировали рак лёгких с метастазами в мозг», — объявили тогда коллеги артиста.
Скандальный брак с дочерью Табакова, звание «идеального мужа» и отцовство в 53 года: тайны жизни звезды «Каменской» Андрея Ильина
Болезнь развивалась стремительно, а лечение требовало огромных расходов. В театре рассказывали, что актеру необходимы постоянные консультации, обследования, переезды между клиниками и дорогостоящая реабилитация.
«Уже сейчас необходимо оплачивать консультации, анализы, все перемещения, многочисленные сопутствующие процедуры, в перспективе — сложную и дорогую реабилитацию. Сейчас Дмитрий находится в тяжёлом состоянии, но мы не сдаёмся и стараемся делать всё, что возможно — и настолько быстро, насколько возможно», — говорили в «Особняке».
Ситуацию осложняло и то, что театр фактически держался на своем художественном руководителе. Большая часть спектаклей была связана именно с его участием, а заменить артиста оказалось практически невозможно.
«Как минимум в ближайшие полгода Дмитрий не сможет работать, соответственно, не будет съёмок и не будут играться практически все те спектакли, которые приносили доход. Поэтому вопрос о средствах, которые позволят ему просто лечиться и восстанавливаться, стоит остро», — сообщали представители театра.
После курса лечения появилась надежда. Поднозова выписали из больницы, и он даже сумел вернуться на сцену, сыграв несколько спектаклей. Однако улучшение оказалось временным — в начале лета актер вновь оказался в больнице. На просьбы о помощи откликнулись тысячи людей. Деньги перечисляли поклонники, коллеги и известные артисты, среди которых Елизавета Боярская, Данила Козловский, Анна Ковальчук и другие. К сбору средств присоединился и Сергей Жигунов.
Позже окружение артиста сообщило, что состояние вновь ухудшилось. Вчера Дмитрия перевели в терапевтическую палату, но его состояние по-прежнему крайне тяжёлое. Несмотря на усилия врачей, болезнь победить не удалось. Дмитрий Поднозов скончался 20 июля 2026 года.
Коллеги называли его не только выдающимся артистом, но и человеком, который всегда был готов прийти на помощь.
Биография Дмитрия Поднозова: детство, учёба и театр
Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде в семье сотрудника уголовного розыска и медицинского работника. Когда в семье появились братья-близнецы, ему пришлось рано повзрослеть и помогать родителям с их воспитанием.
Позже актер рассказывал, что именно фильм «Приключения Буратино» изменил его жизнь. После просмотра он решил стать артистом.
Поступление оказалось непростым: будущий актер подавал документы сразу в театральные вузы Москвы и Ленинграда, однако в итоге оказался студентом Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.
«Лучше бы была попрошайкой»: почему Лолиту называли плохой матерью и как сейчас живёт её 27-летняя «особенная» дочь Ева Цекало
После выпуска Поднозова направили работать в Советск Калининградской области, однако театр, где он должен был начать карьеру, сгорел. Затем были несколько лет службы в Пскове, где и появилась мечта создать собственный театр.
Эту идею он реализовал в 1989 году, основав в Ленинграде театр «Особняк». Вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным ему удалось создать площадку, которая быстро приобрела известность не только в России, но и за ее пределами. В 1990-е театр регулярно выезжал на зарубежные гастроли.
Поднозов был не просто художественным руководителем. Он формировал репертуар, исполнял ведущие роли, экспериментировал с произведениями Федора Достоевского и других авторов, открывая в знакомых текстах новые смыслы.
В разные годы на сцене «Особняка» работали известные режиссеры и актеры. В 2015 году спектакль «Барьер» Яны Туминой получил премию «Золотой софит», а в 2024 году постановка «Вчерашний чай», где Поднозов играл вместе с Натальей Парашкиной, также была номинирована на эту награду.
Именно Парашкина одной из последних выходила с ним на сцену 26 мая.
«Что в таких случаях надо говорить… Да, мы работали вместе, играли. Дмитрий — незаменимый партнёр. Это был чуткий, внимательный и профессиональный артист. Я видела его последний раз в театре», — поделилась артистка.
Актер, которого узнавали даже в эпизодах: карьера Поднозова
Хотя большую часть жизни Дмитрий Поднозов посвятил театру, зрителям он хорошо запомнился и по многочисленным ролям в кино. За годы карьеры его фильмография приблизилась к сотне проектов.
Впервые на экране актер появился еще в 1987 году в фильме «Среда обитания», однако активно сниматься начал уже в начале 2000-х.
Поднозов работал в самых разных жанрах — от исторических драм до современных детективов. Он сыграл главные роли в картинах «Sказка O Sчастье», «Семь человек-невидимок», «Московский дворик», появлялся в сериалах «Столыпин... Невыученные уроки», «Пером и шпагой», «Консультант», «Торгсин», «Доктор Иванов», а также снимался в фильмах «Сердце мира», «Чернобыль», «Белый снег», «Панчер» и «Комбинация».
Особую известность актеру принес сериал «Тайны следствия», где с девятого по шестнадцатый сезон он играл криминалиста Дмитрия Жирова.
Съемочная группа проекта вспоминала одну деталь, которую зрители могли даже не заметить:
«Мало кто знает, что артист Дмитрий Поднозов появился в кадре на велосипеде неслучайно. Он и в жизни предпочитает этот вид транспорта. Даже на съёмки, в какой бы части города они ни проходили, всегда приезжал на велосипеде, в любую погоду. Мы решили: пусть и его герой передвигается подобным образом. А вот Анна Ковальчук и в кадре, и в жизни водит машину».
Даже в небольших ролях Поднозов умел запоминаться зрителям, поэтому режиссеры продолжали приглашать его в новые проекты.
Последними работами артиста стали триллер «Кончится лето», фильм «Пророк. История Александра Пушкина», историческая картина «Государь», сериалы «Загляни ему в голову», «Здесь все свои», «Порода», а также драма «Враги» и приключенческий детектив «Одесса». Часть этих премьер Дмитрий Поднозов увидеть уже не успел.
«Я стакан, переполненный ненавистью»: поддержка Киева, оправдание измен и отказ от страны, сделавшей её звездой. Что сломило Аду Роговцеву?
Личная жизнь Поднозова: семья, которую он берег от посторонних глаз
Несмотря на известность, Дмитрий Поднозов никогда не любил рассказывать о своей личной жизни. Даже поклонники, следившие за его творчеством много лет, почти ничего не знали о его семье.
Лишь во время болезни стало известно, что супругой артиста является актриса Алиса Олейник, которая была моложе него на 23 года. Они вместе играли в спектакле «Барьер», а в последние месяцы жизни Поднозова именно она помогала организовывать сбор средств на лечение и постоянно находилась рядом.
Известно также, что у артиста остался сын Владимир, который пошел по стопам отца и стал актером.
До последних дней Дмитрий Поднозов продолжал думать о театре «Особняк», которому посвятил десятилетия жизни. Именно его он считал своим главным делом, и теперь судьба созданного им театра остается открытым вопросом.