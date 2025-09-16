«Не пальцем деланный»: Раскрыты космические траты Прохора Шаляпина на красоту
Стоимость выступления Прохора Шаляпина достигла миллиона рублей за четыре часа
Шоумен Прохор Шаляпин увеличил гонорары за выступления. Теперь артист требует как минимум один миллион рублей за четыре часа программы.
В беседе с Общественной Службой Новостей Шаляпин заявил, что интерес к его персоне значительно вырос за последний год, и это побудило его пересмотреть цены.
Певец подчеркнул, что ставит себя в один ряд с Кадышевой и Булановой и вполне может себе позволить зарабатывать больше благодаря своему таланту. Ещё одной причиной роста цен шоумен назвал высокие расходы.
«Простите, но мне нужно держать себя в тонусе. Поход к косметологу стоит огромных денег, а молодость и товарный вид сохранять нужно. Да и, в целом, вы сами знаете, что нынче жизнь стала очень дорогой в Москве», — отметил он.Шаляпин добавил, что несмотря на рост цен, спрос на его выступления остался прежним.