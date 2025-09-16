«Не пальцем деланный»: Раскрыты космические траты Прохора Шаляпина на красоту

16 сентября 2025, 16:55

Стоимость выступления Прохора Шаляпина достигла миллиона рублей за четыре часа

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Шоумен Прохор Шаляпин увеличил гонорары за выступления. Теперь артист требует как минимум один миллион рублей за четыре часа программы.





В беседе с Общественной Службой Новостей Шаляпин заявил, что интерес к его персоне значительно вырос за последний год, и это побудило его пересмотреть цены.



Певец подчеркнул, что ставит себя в один ряд с Кадышевой и Булановой и вполне может себе позволить зарабатывать больше благодаря своему таланту. Ещё одной причиной роста цен шоумен назвал высокие расходы.

«Простите, но мне нужно держать себя в тонусе. Поход к косметологу стоит огромных денег, а молодость и товарный вид сохранять нужно. Да и, в целом, вы сами знаете, что нынче жизнь стала очень дорогой в Москве», — отметил он.