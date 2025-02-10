«Не пережили кризис»: Звезда «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ раскрыла причину разрыва с Барзиковым

Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков (Фото: Телеграм @barzikov_official)
Участница реалити-шоу «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ рассталась со своим возлюбленным Иваном Барзиковым. Многие подписчики до последнего момента надеялись, что пара уладит все свои разногласия, однако этого не произошло.
Судя по комментариям девушки, этого уже и не произойдёт, а расставание будет окончательным, передаёт StarHit. Сначала на вопрос о причинах разрыва молдавская красавица отшучивалась.
Потом Кристина попыталась сформулировать настоящую причину разрыва отношений с очередным бойфрендом, и это ей почти удалось.
Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ, бывшие участники телепроекта Дом-2, начали встречаться в 2022 году и даже одно время готовились к свадьбе. Но в 2024 году пара рассталась, а звёздочка из Молдавии покинула не только теле-стройку, но и Россию.
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«Потому что он — Лев, а я — Близнецы!», — заявила она.
Потом Кристина попыталась сформулировать настоящую причину разрыва отношений с очередным бойфрендом, и это ей почти удалось.
«Если честно, не пережили трехлетний кризис... Наверное, так я бы сказала», — написала миниатюрная красотка, внешне чем-то напоминающую молодую Монику Беллуччи.
Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ, бывшие участники телепроекта Дом-2, начали встречаться в 2022 году и даже одно время готовились к свадьбе. Но в 2024 году пара рассталась, а звёздочка из Молдавии покинула не только теле-стройку, но и Россию.
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Александр Бойцов