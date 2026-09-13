«Не переживай, я тебе его сейчас куплю»: SHAMAN решил помочь юной фанатке на концерте
SHAMAN компенсировал фанатке потерянный на концерте телефон
Перед выходом на сцену SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) узнал о неприятной ситуации, которая произошла с одной из юных поклонниц. Девочка находилась среди зрителей и во время концерта потеряла телефон в толпе. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Для многих такая ситуация стала бы неприятным сюрпризом, особенно когда речь идёт о дорогом гаджете. Однако Ярослав Дронов решил не оставлять историю без внимания. Узнав о случившемся, артист нашёл девочку и предложил самостоятельно компенсировать стоимость потерянного телефона.
«Не переживай, я тебе его щас куплю. Я тебе денежку дам», — сказал SHAMAN.Похоже, артист решил таким образом поддержать юную поклонницу и не дать неприятному происшествию испортить ей впечатления от концерта. Для девочки встреча с любимым исполнителем и так должна была стать особенным событием, а его неожиданная помощь наверняка запомнится ей надолго.
Поклонники не раз отмечали внимание SHAMAN к своей аудитории. И этот случай снова показал, что иногда для хорошего поступка достаточно просто узнать о чужой проблеме и не пройти мимо.