«Не переживай, я тебе его сейчас куплю»: SHAMAN решил помочь юной фанатке на концерте

13 сентября 2026, 09:33

SHAMAN компенсировал фанатке потерянный на концерте телефон

SHAMAN (Фото: Instagram* / @shaman.me)

Перед выходом на сцену SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) узнал о неприятной ситуации, которая произошла с одной из юных поклонниц. Девочка находилась среди зрителей и во время концерта потеряла телефон в толпе. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Для многих такая ситуация стала бы неприятным сюрпризом, особенно когда речь идёт о дорогом гаджете. Однако Ярослав Дронов решил не оставлять историю без внимания. Узнав о случившемся, артист нашёл девочку и предложил самостоятельно компенсировать стоимость потерянного телефона.





«Не переживай, я тебе его щас куплю. Я тебе денежку дам», — сказал SHAMAN.