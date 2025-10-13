Прохор Шаляпин раскрыл правду об отношениях с Ольгой Серябкиной

13 октября 2025, 18:47

Прохор Шаляпин опроверг слухи о романе с Ольгой Серябкиной

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о возможном романе с экс-солисткой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной. Поводом для них стала его недавняя активность: певец посетил репетицию Серябкиной и публично высказал ей множество комплиментов.





В беседе с Общественной Службой Новостей Шаляпин назвал Серябкину эталоном женской грации и таланта.

«Живьём Оля поёт так прекрасно, что я восторгаюсь её вокалом. Конечно, многие после моих комплиментов подумали, что у нас уже роман. Не знаю, быть может, кого-то огорчу, но наши с Ольгой сердца заняты. Будь она свободна, конечно, я приударил бы за ней», — сообщил певец.

