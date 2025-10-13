«Проснулась совесть»: Маша Распутина раскрыла причину 26-летнего ожидания брака

13 октября 2025, 18:16

Маша Распутина и Виктор Захаров узаконили отношения спустя 26 лет

Алла Агеева (Фото: кадр из ток-шоу «Судьба человека»)

Певица Маша Распутина (настоящее имя Алла Агеева) в эфире программы «Судьба человека» объяснила причину своего замужества после 26 лет отношений. Она заявила, что все эти годы её избранник Виктор Захаров не мог развестись с предыдущей супругой. Как только документы оформили, пара отправилась в ЗАГС.





Распутина сообщила, что они обошлись без пышной свадьбы. Артистка и её супруг просто зарегистрировали брак в кругу семьи. Певица отметила, что они узаконили отношения формально — для документов и государства.



Распутина добавила, что не знает, почему бывшая жена Виктора решила дать развод после стольких лет. По мнению артистки, у женщины могла проснуться совесть.

«Его предыдущая супруга не давала развода, просто обманула — говорила: младшей дочери будет 16, 18, 20... Там уже скоро 40 лет будет, а всё... Виктор не ожидал, что с ним непорядочно поступят», — рассказала Распутина.