«Я не теряю надежды»: Лепс прокомментировал расставание с Авророй Кибой
Григорий Лепс рассказал о своём отношении к Авроре Кибе после их расставания. В беседе с журналистами артист признался, что не считает эту историю окончательно завершённой и сохраняет надежду на возможное возобновление отношений. Об этом сообщает Super.
По словам Лепса, он относится к Авроре с уважением и просит не выносить в публичное пространство излишне резкие оценки в её адрес. Он отметил, что считает её хорошим человеком, а сложности между ними объясняет тем, что отношения просто не сложились в нужный момент.
Певец также добавил, что после расставания вокруг него появилось внимание со стороны женщин из прошлого, однако сам он не готов к новым романам. Лепс подчеркнул, что эмоционально остаётся верен своим чувствам и пока Аврора занимает особое место в его жизни.
Он заявил, что с момента их разрыва не вступал в новые отношения, поскольку внутренне всё ещё не отпустил эту историю.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России