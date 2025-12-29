«Голос и порода»: Известный продюсер заявил о преимуществе Долиной перед Кадышевой
Продюсер Сергей Лавров объяснил, почему Ларисе Долиной не нужна слава Кадышевой
Продюсер Сергей Лавров высказал мнение о карьере певиц Ларисы Долиной и Надежды Кадышевой.
В беседе с «NEWS.ru» Лавров заявил, что Долина не нуждается в популярности Кадышевой у зумеров. По его словам, Лариса Александровна обладает сильным голосом и артистической породой. Он назвал её благородной и талантливой артисткой с высоким профессионализмом.
«Слава Кадышевой — это просто лотерейный билет, который она выиграла. Совпало всё: патриотизм, который нужен России, фриковатость, этот её сын Григорий со своей историей», — отметил эксперт.При этом Лавров указал, что некоторые особенности манеры Долиной, например, сдержанность в общении, могут не нравиться части публики.
«Но профессионализм не пропьёшь», — подчеркнул продюсер.Ранее в Госдуме призвали не «втаптывать» Ларису Долину в проблемы.