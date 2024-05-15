«Не поделили красавчика»: Лиана Гриба избила жену «русского Серкана Болата»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Супругу актера Никиты Волкова, который сыграл в сериале «Постучись в мою дверь», избила его партнерша по съемочной площадке Лиана Гриба. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
Жена Волкова Елена Еременко обратилась в предохранительные органы с заявлением, что на вечеринке, посвященной завершению половины съемок сериала, Гриба на эмоциях сказала ей, что Волков влюблен в нее.
Еременко попыталась утихомирить коллегу супруга, но та плеснула ей в лицо вином, после чего избила. Избранница Волкова утверждает, что не нападала на актрису. По словам Елены, из-за ревности Гриба повалила ее на пол и начал бить по голове, уху, виску и груди.
Как отмечает StarHit, за неделю до премьеры жена Волкова отвечала на вопросы фанатов, которые спрашивали у нее про ревность избранника к партнершам. Тогда все восприняли ее ответ как шутку.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Еременко попыталась утихомирить коллегу супруга, но та плеснула ей в лицо вином, после чего избила. Избранница Волкова утверждает, что не нападала на актрису. По словам Елены, из-за ревности Гриба повалила ее на пол и начал бить по голове, уху, виску и груди.
«То, что у Грибы часто случаются нервные срывы на съемках, может подтвердить любой из находящихся там людей. И Никиту она хватала, и вместо текста матом орала, неоднократно выражала неприязнь ко мне», — указано в заявлении женщины.Еременко обратилась к правоохранителям с просьбой возбудить уголовное дело по факту нанесения побоев и хулиганства.
Как отмечает StarHit, за неделю до премьеры жена Волкова отвечала на вопросы фанатов, которые спрашивали у нее про ревность избранника к партнершам. Тогда все восприняли ее ответ как шутку.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Алина Юрчак