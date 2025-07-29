«Не поделили»: С Петросяна и Степаненко требуют полмиллиона рублей

29 июля 2025, 11:16

Минюст России за раздел имущества Петросяна и Степаненко требует 582 тысячи рублей

Евгений Петросян и Елена Степаненко (Фото: кадр из передачи «Голубой огонёк»)

Министерство юстиции РФ требует взыскать 582 тысячи рублей по делу о разделе имущества при разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.