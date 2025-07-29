«Не поделили»: С Петросяна и Степаненко требуют полмиллиона рублей
Министерство юстиции РФ требует взыскать 582 тысячи рублей по делу о разделе имущества при разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Известно, что ФЦСЭ при Министерстве Юстиции РФ в конце июля обратился в Хамовнический районный суд города Москвы с требованием взыскать долг с бывших супругов по оказанным услугам.
Долг у Петросяна и Степаненко появился из-за двух экспертиз, которые были проведены во время их бракоразводного процесса для оценки стоимости всего имущества. Одна из экспертиз, стоимостью в 7,5 миллиона рублей, была полностью оплачена супругами, а вот за вторую образовался долг.
Неоплаченная экспертиза изначально была оценена в 1,13 миллиона рублей, 550 тысяч рублей в которую внёс Петросян. Оставшиеся 582 тысячи в бюджет так и не поступили. Отмечается, что ни Петросян, ни Степаненко не хотят добровольно оплатить долг.
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