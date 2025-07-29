Родители Яниса Тиммы хотят привлечь Анну Седокову по статье
Родственники знаменитого баскетболиста требуют возбуждения уголовного дела против экс-партнерши Тиммы, певицы Анны Седоковой.
Эксперты подтвердили отсутствие психических отклонений у спортсмена перед смертью, отметив наличие признаков сильной депрессии. Семья Тиммы утверждает, что поведение Седоковой повлияло на ухудшение состояния баскетболиста, приведшее к трагическому исходу.
Кроме того, родные собираются обжаловать условия брачного договора и разыскать общее имущество, пишет Mash.
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