«Максимально душный человек!»: Алексей Гоман заявил о нежелании видеть Соседова

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
В 2023 году Алексей Гоман стал одним из участников шоу «Суперстар!». Певцу не удалось набрать наибольшее количество баллов и занять первое место, однако ему вручили приз зрительских симпатий. Примечательно, что музыкальный критик Сергей Соседов неоднократно вступал в перепалку с артистом, критикуя его выступления.
«Соседов — тяжелый человек, у нас с ним вообще не сложилось общение. Вот если взять всех самых душных людей, то да — Сергей максимально душный человек для меня», — цитирует Гомана «Стархит».
По словам певца, в дальнейшем ему не хотелось бы сотрудничать с Соседовым. Стоит отметить, что и сам критик не горит желанием общаться с Алексеем.
Напомним, Сергей Соседов славится своей прямотой и принципиальностью, из-за чего у него часто происходят конфликты с представителями шоу-бизнеса.
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