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«Максимально душный человек!»: Алексей Гоман заявил о нежелании видеть Соседова

Алексей Гоман заявил о нежелании видеть Соседова
Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

В 2023 году Алексей Гоман стал одним из участников шоу «Суперстар!». Певцу не удалось набрать наибольшее количество баллов и занять первое место, однако ему вручили приз зрительских симпатий. Примечательно, что музыкальный критик Сергей Соседов неоднократно вступал в перепалку с артистом, критикуя его выступления.
«Соседов — тяжелый человек, у нас с ним вообще не сложилось общение. Вот если взять всех самых душных людей, то да — Сергей максимально душный человек для меня», — цитирует Гомана «Стархит».

По словам певца, в дальнейшем ему не хотелось бы сотрудничать с Соседовым. Стоит отметить, что и сам критик не горит желанием общаться с Алексеем.

Напомним, Сергей Соседов славится своей прямотой и принципиальностью, из-за чего у него часто происходят конфликты с представителями шоу-бизнеса.

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#музыка
Мондезир заявил, что подвергался психологическому насилию со стороны Ефременковой
Мондезир: Я подвергался психологическому насилию со стороны Ефременковой
11 марта 2025, 10:01

Мондезир Свет-Амур (Фото: Инстаграм* @mon_desir________)

Юлия Ефременкова рассталась с Мондезиром, обвинив его в избиении. Однако, по словам мужчины, жертвой в этих отношениях был он. Об этом Свет-Амур сообщил на YouTube-канале «Психолог Евгения Кичкина».
35-летний экс-участник «Дома-2» рассказал, что не избивал бывшую возлюбленную. По его мнению, подобные обвинения он считает предательством. Юлия разыграла драму перед фанатами в корыстных целях, заявил Мондезир.

«На тот момент она планировала запустить курс по мужскому абьюзу или прокачке женской энергии. История готовилась три недели. Нужно было что-то придумать. Конечно же, в ход пошло все. Она не имеет принципов, ей чуждо сочувствие. Не впервые в жизни человек просто продает близких ради наживы, ради финансового благополучия», — делился подробностями Свет-Амур.

Мужчина называет абьюзером в отношениях именно Ефременкову, так как она якобы манипулировала его чувствами и обесценивала все проявления любви в их отношениях.

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*Запрещен в РФ
#история
#родители
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#мужчина
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#рф
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Родители жениха дочери Волочковой не придут на свадьбу
Волочкова сообщила, что родители жениха ее дочери Ариадны не придут на свадьбу
11 марта 2025, 09:34

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что родители жениха дочери Никиты Григоряна не придут на свадьбу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает kp.ru.
Звезда отметила, что не знает причин, по которым они не посетят свадебное торжество. По словам Волочковой, она также не знакома с родителями Григоряна.

На свадьбе Ариадны не будет представителей СМИ и звезд шоу-бизнеса, добавила балерина.

Напомним, 19-летняя Ариадна Волочкова планирует отпраздновать две свадьбы. Одну — в Москве для отца, а другую — в Санкт-Петербурге для матери.

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#анастасия волочкова
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Блогера и дизайнера Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за осквернение религиозных символов
Суд решил оштрафовать Лебедева на 40 тысяч рублей за осквернение религиозных символов
11 марта 2025, 07:26

Артемий Лебедев (Фото: Instagram* @temalebedev)

Суд в Москве наложил штраф в 40 тысяч рублей на дизайнера и блогера Артемия Лебедева за три случая осквернения религиозных символов, сообщили РИА Новости на основе судебных материалов.
Наказание связано с фото ковра, где изображена курящая Богоматерь, кадром из видео, где Лебедев позирует с нимбом в религиозной позе, и его рассказом об акте аутофелляции.

Изначально протокол поступил в Измайловский суд Москвы в конце февраля, но его вернули в отдел МВД по району Измайлово из-за недочетов — не было подтверждения, что документ вручили Лебедеву, как того требует закон.

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Повторное рассмотрение прошло без проблем, и 7 марта суд признал Лебедева виновным по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ, которая касается умышленного публичного осквернения религиозных символов и атрибутики.

Общая сумма штрафа составила 40 тысяч рублей.

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Модель Алеся Кафельникова о хейте на пластику: «Грудь сама не восстановилась, а результом операции я довольна»
Алеся Кафельникова ответила на хейт в соцсетях после «неудачной» пластики груди
11 марта 2025, 04:38

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

Модель Алеся Кафельникова спокойно отмахнулась от хейта в соцсетях из-за «неудачной» пластики груди. Недавно она блистала на подиуме, чтобы показать очередной бренд, но фанаты первым делом заметили ее новые формы, вызвавшие бурю споров. Девушка объяснила ситуацию с внешностью в соцсетях, не теряя уверенности в себе.
На показе известного бренда Кафельникова вернулась после перерыва, но ее грудь, ставшая похожей на «два шарика», по мнению фанатов, изменилась радикально. Пользователи недоумевали, зачем модели понадобилась операция, да еще с таким спорным результатом.

Алеся ответила, что после месяцев кормления ребенка грудь не восстановилась сама, что подтолкнуло к решению обратиться к врачебному вмешательству.

Алеся Кафельникова с дочкой (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

«Я кормила ребенка грудью семь месяцев, наверное, поэтому самостоятельно она не восстановилась», — сказала Кафельникова, ничуть не жалея о результате пластики.
Рождения дочки и начала родов Кафельникова ждала без страха. Ей очень хотелось пополнения в семье и она была уверена, что боль не станет слишком сильным шоком.

Алеся Кафельникова с дочкой (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

Звезда не скрывала планов на операцию еще во время беременности, но скорость решения удивила многих. Сейчас она снова вся в делах — путешествует по миру ради съемок, взяв с собой дочь Киару или оставляя ее с отцом, бизнесменом Георгием Петришиным. Ей нравится быть мамой и женой, хотя работа остается важной частью жизни. Когда Алеся в России, то живет в Москве.

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«От нервов отказало зрение»: Вдова Баталова рассказала, как живет после смерти артиста Алексея
Вдова Баталова Гитана дала интервью про слепоту от стресса после дел о недвижимости
11 марта 2025, 03:27

Гитана Леонтенко (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Гитана Баталова, вдова легендарного Алексея Баталова, ослепла от стресса, вызванного махинациями юриста Михаила Цивина и актрисы Натальи Дрожжиной по добыче наследства и средств семьи актера. В этом году ей исполняется 90 лет, и на старости лет Баталова пережила тяжелое время, борясь против потери имущества. Последними новостями о своей жизни Гитана поделилась в разговоре с aif.ru.
Гитана Аркадьевна рассказала, что живет в московской квартире в центре, но здоровье подвело — из-за нервов пропало зрение.

«Плохо со здоровьем. У меня от нервов отказало зрение. Вы представляете, я такая здоровая, а ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть», — призналась Гитана.
Однако в помощи она не нуждается и даже готова сама поддерживать других, хваля силу русских женщин.

«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной
«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной
Стресс вдове принесли Цивин и Дрожжина, пара, что годами обхаживала пожилых звезд. Они втерлись в доверие к семье Баталова, утверждая, что Алексей просил их заботиться о жене и дочери. После его смерти в 2019 году начались суды — Цивин сдавал квартиру в Самотечном переулке, забирая деньги за чужую собственность, и пытался присвоить дом в Переделкине.

Гитана опровергла их слова о «честности» и подтвердила обман с попыткой забрать недвижимость, а следствие доказало подделку ее подписи в некоторых документах.

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«Кто-нибудь еще нервничает, кроме меня?»: Мэттью Макконахи возобновил карьеру в кино
Разбирательства тянулись пять лет. В мае 2023 года суд приговорил Цивина к пяти годам тюрьмы, нотариуса Бублия, причастного к афере, — к такому же сроку, а Дрожжину — к четырем годам условно. Дом в Переделкине вернули дочке Алексея Баталова Марии, но Гитана до сих пор ощущает последствия обмана.

«Как дочка Маша? Она написала книгу, у неё также всё хорошо. Ей помогает сиделка, которую мы наняли», — добавила вдова Алексея Баталова, отвечая на вопрос о своей дочке с ДЦП.
Марии уже 57 лет, печальный диагноз ей был поставлен при рождении. Несмотря на то, что она была вынуждена провести всю жизнь в инвалидном кресле, та старательно искала свое место в жизни. Выучившись на сценариста, она стала писательницей — отец Алексей очень любил дочку, называя ее своей отрадой.

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