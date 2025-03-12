Отдыхающие в Куршевеле Ксения Собчак и Тимати зажгли в ночном клубе

Тимати и Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Ксения Собчак и Тимати пересеклись на одной из вечеринок в Куршевеле. И рэпер, и журналистка активно делятся в своих соцсетях тем, как веселятся за рубежом.
Уточняется, что звезды не только наслаждаются местными красотами, но и веселятся в ночных клубах, где присутствуют российские флаги.
Примечательно, что знаменитости засняли совместное видео на танцполе, после чего Ксения вспомнила об их хите, выпущенном в начале нулевых, «Потанцуй со мной».
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«Зато в Курше стабильность — кому-то справа снова за 20 тысяч евро вынесли российский флаг», — подписала один из роликов в своем Telegram-канале Собчак.
Примечательно, что знаменитости засняли совместное видео на танцполе, после чего Ксения вспомнила об их хите, выпущенном в начале нулевых, «Потанцуй со мной».
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Екатерина Коршунова