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Отдыхающие в Куршевеле Ксения Собчак и Тимати зажгли в ночном клубе

Тимати и Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Тимати и Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ксения Собчак и Тимати пересеклись на одной из вечеринок в Куршевеле. ​​​​​И рэпер, и журналистка активно делятся в своих соцсетях тем, как веселятся за рубежом.
Уточняется, что звезды не только наслаждаются местными красотами, но и веселятся в ночных клубах, где присутствуют российские флаги.

«Зато в Курше стабильность — кому-то справа снова за 20 тысяч евро вынесли российский флаг», — подписала один из роликов в своем Telegram-канале Собчак.

Примечательно, что знаменитости засняли совместное видео на танцполе, после чего Ксения вспомнила об их хите, выпущенном в начале нулевых, «Потанцуй со мной».

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