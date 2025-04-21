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«Не помню, как оказались в спальне»: почему Александр Серов отказался признать внебрачную дочь. Секс в гостинице и ДНК-тест

Александр Серов (Фото: Instagram*/alexander_serov_official)

Александр Серов (Фото: Instagram*/alexander_serov_official)

У народного артиста России Александра Серова есть внебрачная дочь по имени Кристин — результат кратковременного романа с журналисткой Надеждой Тилер. Как сложились отношения девочки и отца, расскажет «Радио 1».

Внебрачная дочь Серова

На момент их связи Тилер была замужем и ей было всего 24 года. Несмотря на официальный брак, она вступила в отношения со знаменитым певцом. Вскоре женщина узнала о беременности и родила дочь. Однако Серов не только отказался признать ребенка, но и отрицал сам факт знакомства с матерью девочки.

Недавно Кристин вышла замуж — свадьба прошла в Германии. По словам Надежды, подготовка к торжеству заняла почти год, и праздник стал настоящим событием: в числе гостей — как местные жители, так и русскоязычные эмигранты. Звучала русская музыка, гости веселились до утра, а атмосфера, по словам организаторов, запомнилась даже обслуживающему персоналу.

Избранника Кристин встретила в интернете — отношения быстро развивались, и вскоре пара решила создать семью. Надежда с теплотой отзывается о зяте, подчеркивая его заботу и уважение. Молодожены самостоятельно оплатили свадьбу, несмотря на большие расходы. Поддержку со стороны семьи они вежливо отклонили.

Дочь Серова Кристина и ее муж (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)

Свадьба дочери

Надежда все же решила пригласить Серова на свадьбу дочери, но артист отказался. Он отреагировал резко, как это бывало и раньше. Кристин узнала об этом от матери и, хоть и не удивилась, призналась, что ей бы хотелось видеть отца на торжестве. Попытки наладить контакт с ним девушка предпринимала и ранее, но Серов оставался равнодушен.

«Конечно, ей бы хотелось, чтобы рядом был отец, но не получилось, к сожалению», — рассказала Тилер.

Надежда Тилер (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)

За все годы он появлялся в жизни дочери всего несколько раз, и то — в рамках публичных мероприятий. В обычной жизни общения между ними не было. Надежда и Кристин давно приняли этот факт: от знаменитого родственника они не ждут ни участия, ни финансовой поддержки. Однако приглашение на свадьбу было знаком элементарного человеческого уважения.

Во время телешоу, посвященного свадьбе дочери, олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова обвинила Надежду в том, что именно она не дала Серову шанса стать отцом. По словам спортсменки, Тилер увезла новорожденную дочь в Германию, тем самым лишив артиста возможности участвовать в жизни ребенка.

Роман между Серовым и Тилер вспыхнул в 1989 году — короткий, но повлиявший на всю дальнейшую жизнь женщины. Надежда прибыла брать интервью у артиста, но разговор быстро перешёл в личную плоскость. Их связь длилась неделю, и, по словам Тилер, воспоминания о тех днях у нее весьма фрагментарны. Сам артист позже признался, что даже не помнит журналистку — таких «мимолетных» встреч у него, по его словам, было слишком много.

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«Я не помню, как это произошло. Как мы даже в спальню переместились, вот это из моей памяти немножко выветрилось», — призналась Тилер в телешоу в 2019 году.

Несмотря на беременность, муж Надежды не оставил семью, и они вместе переехали в Германию. Однако измена оставила след: в отношениях начались конфликты, супруг мстил изменами, а Надежда переживала тяжелое эмоциональное состояние. В какой-то момент она даже пыталась свести счеты с жизнью. После развода она инициировала процесс установления отцовства.

Александр Серов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)


​Что показал ДНК-тест

Серов отказался от общения, и в итоге дело дошло до суда. Чтобы провести ДНК-тест, Надежда пригласила артиста на гастроли в Германию. Когда тот приехал, ему показали фотографии дочери и предложили пройти тест. Он согласился, но попросил сохранить это в тайне — тогда он еще был женат на Елене Стебеновой. В итоге Серов обещание проигнорировал.

«Судья присылает повестку — вы должны пойти на ДНК. Я судье говорю — а кто меня приглашает? Женщина из Германии. А я говорю — может, еще из Зимбабве вы пригласите женщин? Вы какого хрена вообще прицепились ко мне?» — говорил Серов в передаче спустя годы.

В 2006 году суд официально признал Александра Серова отцом Кристин. Несмотря на решение, артист не предпринял никаких попыток наладить контакт с дочерью. Кристин же — успешная молодая женщина с двумя магистерскими степенями, знанием нескольких языков и карьерой в маркетинге. Она не нуждается в поддержке от отца, но всю жизнь знала, кто он, и хотела бы с ним общаться.

История, начавшаяся с недельного романа, оставила долгий след. Для Надежды она стала судьбоносной, для Кристин — историей о попытке быть принятой. А для Серова — эпизодом, от которого он, похоже, до сих пор отказывается.

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Алла Пугачева с размахом отметила Пасху в Израиле
Уехавшая из России Алла Пугачева отметила Пасху с богатым застольем в Израиле
21 апреля 2025, 14:45

Фото: iStock/margouillatphotos

Известная российская певица Алла Пугачева, которая в последнее время проживает в Израиле, отпраздновала Пасху в кругу семьи и друзей. В своем блоге муж артистки Максим Галкин* поделился яркими моментами праздника, который состоялся 20 апреля.
Празднование прошло в уютном саду их дома, где Пугачева организовала роскошное застолье. Территория была тщательно оформлена: деревья украсили небольшими игрушками в форме пасхальных яиц, а на столах разместили фигурки зайчиков и агнцев, вазы с цветами и другие праздничные статуэтки.

Судя по фотографиям, гостей у Аллы было немало. Вместо традиционных куличей на столе красовался огромный трехъярусный торт в пасхальном стиле, а также яркие капкейки, которые добавили атмосферу веселья и уюта.

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* признан иноагентом на территории РФ
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#рф
#сын
#пасха
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Регина Дубовицкая шокировала поклонников своим внешним видом
21 апреля 2025, 13:46

Регина Дубовицкая (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

81-летняя телеведущая Регина Дубовицкая вновь привлекла внимание общественности своим состоянием. На свежем снимке, опубликованном Сергеем Дроботенко в его соцсетях, она запечатлена среди коллег на программе «Ашлаг». Несмотря на улыбку на лице, поклонники заметили ее заметную худобу и изможденный вид.
Фанаты выразили свое беспокойство в комментариях: «Какой кошмар», «Сердце сжимается, когда на нее смотришь», «Она ужасно похудела, наверное, и правда болеет».

Однако Сергей Дроботенко поспешил успокоить всех, заявив, что с Региной все в порядке и она прекрасно себя чувствует.

Несмотря на его слова, многие поклонники продолжают опасаться за здоровье телеведущей и предполагают, что она может скрывать серьезные проблемы со здоровьем.

Юлия Самойлова — сестра жены рэпера Джигана, певица, которая когда-то ездила на «Евровидение». Как она живет сейчас и что изменилось после популярного песенного конкурса в материале «Радио 1».

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#здоровье
#сердце
#певица
#звёзды
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Оставим интригу: Филипп Киркоров нарушил правила шоу «Маска»
Киркоров предложил не раскрывать личность одного из экс-участников шоу до финала
21 апреля 2025, 13:11

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм, @official_kirkorov)

Финал шестого сезона музыкального проекта «Маска» не за горами, зрителям не терпится узнать, кто же скрывается под масками боксёра, страуса, далматина, сокола и вождя, и кто же из них в итоге победит. Во втором полуфинале интриги добавил председатель жюри Филипп Киркоров, который решил нарушить главное правило шоу.
Так, в номинацию попали звёзды, скрывающиеся под масками далматина и страуса. Судьи так и не смогли определиться, кого же из них разоблачить, поэтому слово взял король отечественной поп-музыки, который отдал свой голос за далматина. Но зрители так и не узнали, кто скрывается под маской страуса.
«Я понимаю, что страус должен открыть маску. Правила есть правила. Для всех они одинаковые, но… А что если страус откроет нам маску в самом начале финала в Кремле? Потянем эту интригу», — предложил на шоу Киркоров.
Все члены жюри поддержали инициативу, на что ведущий проекта Вячеслав Макаров заметил, что такого ещё никогда не было.

Напомним, что на прошлой неделе в первом полуфинале из игры выбыла Елена Власова, которая выступала в костюме утки.

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#звёзды
#шоу
#игры
#киркоров
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Ковальчук после смерти Папы Римского призвала послушать ее хит «Армагеддон»
21 апреля 2025, 13:07

Юлия Ковальчук (Фото: ВКонтакте @juliakovalchuk_official)

Экс-солистка популярной группы «Блестящие», певица Юлия Ковальчук отреагировала на известие о кончине главы католической церкви необычным образом. Она напомнила о выходе своего нового трека под названием «Армагеддон», подчеркнув особую значимость композиции именно в этот период времени. Об этом пишут Страсти.
Ковальчук поделилась своими размышлениями на страницах личного блога, отметив, что песня обладает особым символизмом и глубоким значением для каждого слушателя. Певица подчеркнула важность любви и заботы друг о друге, призвав поклонников сохранить чувство доброты и взаимопонимания в трудные времена.

Также артистка выразила надежду, что её новая работа станет источником вдохновения и поддержки для тех, кто переживает тяжелые моменты жизни. Несмотря на такую эмоциональную реакцию, подробности связи между событием и выходом музыкального произведения остались неизвестны широкой публике.

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«Соединяет в себе два пола»: Психолог раскрыла тайну звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса

Прохор Шаляпин, Александр Серов, Тимур Еремеев и другие звезды, чью жизнь изменил ДНК-тест
#жизнь
#певица
#шоу
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«Соединяет в себе два пола»: Психолог раскрыла тайну звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
Психолог Кардиакос: Александр Шепс — истероид, соединяющий в себе два пола
21 апреля 2025, 12:09

Александр Шепс (Фото: Телеграм@аlexandersheps)

Александр Шепс — один из самых загадочных экстрасенсов в России. Впервые он появился в программе «Битва экстрасенсов» и сразил зрителей своими сверхъестественными способностями и вызывающим образом. Однако в личной жизни Александру пока не очень везет. Связано ли это с его профессиональной деятельностью?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что у Александра Шепса андрогенный образ, и он старается быть над стереотипами.

«У него есть некая потребность в исключительности, которую он создает через соединение двух полов: мужского и женского. Зубы, ламинированные ресницы привлекают внимание, и он чувствует свою небольшую победу. Из мужских черт в нем замечается голос — крепкий и даже гипнотический, что чаще свойственно для мужчин», — сказала эксперт.


Внутреннее противостояние мужчины и женщины


По ее словам, дуальность в экстрасенсе связана также с родителями.

«У него мама — таролог, то есть связана с потусторонними силами и эзотерикой, а папа — про то, что нужно бояться живых. И из-за противостояния историй мамы и папы, у него как будто есть и гендерное внутреннее противостояние мужчин и женщин, поэтому ему сложно быть в партнерстве. У него будто есть великая мысль примирить через себя родителей, соединить веру в потустороннее с реальными миром», — отметила психолог.


Истероидность


Александр Шепс (Фото: кадр из программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)

Видео, где Шепс пытается перескочить через зеленый забор, становится мемом. Психолог Кардиакос считает, что оно доказывает истероидность и театральное преувеличение экстрасенса.

«Внутри истероидности очень много демонстративности. И эта игра как будто не издевка, а проживание театрального преувеличения. Через эти эмоции экстрасенс питается впечатлением и вниманием других людей. Он может говорить с придыханием, кричать. У истероидов есть потребность в обратной связи от внешнего мира — и позитивной, и негативной. Им нужно создавать вокруг себя больше микроповодов для внимания», — объяснила специалист.

Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)

Эмоциональные качели в отношениях


Психолог отметила, что истероидность во многом препятствует партнерским отношениям, потому что в них необходимо не только брать, но и отдавать.

«Либо это будут эмоциональные отношения со вспышками. То есть через эмоции он будет чувствовать свою любовь, в том числе через споры, например. А в спокойных отношениях будет сложнее. Такие люди часто могут в спокойных отношениях не чувствовать любовь вообще. То есть им сложно будет в спокойствии разобрать эмоции. А когда все время живешь на повышенных радарах, на эмоциональных колебаниях, то от спокойных эмоций отвыкаешь», поделилась мнением собеседница.

По словам Анастасии Кардиакос, такие люди, как Александр Шепс, часто эмоции подкручивают под ситуацию: могут кричать, когда, например, их и без того слышат.

«Потом чувствуют вину, но она все равно подавляется. В жизни такие люди могут быть раздражительными», — заключила семейный психолог.

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Александр Шепс опроверг слухи о «договоре с дьяволом» за снятие порчи
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#психотерапевт
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