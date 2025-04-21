«Не помню, как оказались в спальне»: почему Александр Серов отказался признать внебрачную дочь. Секс в гостинице и ДНК-тест

Александр Серов (Фото: Instagram*/alexander_serov_official)
У народного артиста России Александра Серова есть внебрачная дочь по имени Кристин — результат кратковременного романа с журналисткой Надеждой Тилер. Как сложились отношения девочки и отца, расскажет «Радио 1».
Внебрачная дочь СероваНа момент их связи Тилер была замужем и ей было всего 24 года. Несмотря на официальный брак, она вступила в отношения со знаменитым певцом. Вскоре женщина узнала о беременности и родила дочь. Однако Серов не только отказался признать ребенка, но и отрицал сам факт знакомства с матерью девочки.
Недавно Кристин вышла замуж — свадьба прошла в Германии. По словам Надежды, подготовка к торжеству заняла почти год, и праздник стал настоящим событием: в числе гостей — как местные жители, так и русскоязычные эмигранты. Звучала русская музыка, гости веселились до утра, а атмосфера, по словам организаторов, запомнилась даже обслуживающему персоналу.
Избранника Кристин встретила в интернете — отношения быстро развивались, и вскоре пара решила создать семью. Надежда с теплотой отзывается о зяте, подчеркивая его заботу и уважение. Молодожены самостоятельно оплатили свадьбу, несмотря на большие расходы. Поддержку со стороны семьи они вежливо отклонили.
Дочь Серова Кристина и ее муж (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)
Свадьба дочериНадежда все же решила пригласить Серова на свадьбу дочери, но артист отказался. Он отреагировал резко, как это бывало и раньше. Кристин узнала об этом от матери и, хоть и не удивилась, призналась, что ей бы хотелось видеть отца на торжестве. Попытки наладить контакт с ним девушка предпринимала и ранее, но Серов оставался равнодушен.
«Конечно, ей бы хотелось, чтобы рядом был отец, но не получилось, к сожалению», — рассказала Тилер.
Надежда Тилер (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)
За все годы он появлялся в жизни дочери всего несколько раз, и то — в рамках публичных мероприятий. В обычной жизни общения между ними не было. Надежда и Кристин давно приняли этот факт: от знаменитого родственника они не ждут ни участия, ни финансовой поддержки. Однако приглашение на свадьбу было знаком элементарного человеческого уважения.
Во время телешоу, посвященного свадьбе дочери, олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова обвинила Надежду в том, что именно она не дала Серову шанса стать отцом. По словам спортсменки, Тилер увезла новорожденную дочь в Германию, тем самым лишив артиста возможности участвовать в жизни ребенка.
Роман между Серовым и Тилер вспыхнул в 1989 году — короткий, но повлиявший на всю дальнейшую жизнь женщины. Надежда прибыла брать интервью у артиста, но разговор быстро перешёл в личную плоскость. Их связь длилась неделю, и, по словам Тилер, воспоминания о тех днях у нее весьма фрагментарны. Сам артист позже признался, что даже не помнит журналистку — таких «мимолетных» встреч у него, по его словам, было слишком много.
Провал на Евровидении, связь с Аллой Пугачевой и родство с женой Джигана: как сейчас живет Юлия Самойлова
«Я не помню, как это произошло. Как мы даже в спальню переместились, вот это из моей памяти немножко выветрилось», — призналась Тилер в телешоу в 2019 году.
Несмотря на беременность, муж Надежды не оставил семью, и они вместе переехали в Германию. Однако измена оставила след: в отношениях начались конфликты, супруг мстил изменами, а Надежда переживала тяжелое эмоциональное состояние. В какой-то момент она даже пыталась свести счеты с жизнью. После развода она инициировала процесс установления отцовства.
Александр Серов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Что показал ДНК-тестСеров отказался от общения, и в итоге дело дошло до суда. Чтобы провести ДНК-тест, Надежда пригласила артиста на гастроли в Германию. Когда тот приехал, ему показали фотографии дочери и предложили пройти тест. Он согласился, но попросил сохранить это в тайне — тогда он еще был женат на Елене Стебеновой. В итоге Серов обещание проигнорировал.
«Судья присылает повестку — вы должны пойти на ДНК. Я судье говорю — а кто меня приглашает? Женщина из Германии. А я говорю — может, еще из Зимбабве вы пригласите женщин? Вы какого хрена вообще прицепились ко мне?» — говорил Серов в передаче спустя годы.
В 2006 году суд официально признал Александра Серова отцом Кристин. Несмотря на решение, артист не предпринял никаких попыток наладить контакт с дочерью. Кристин же — успешная молодая женщина с двумя магистерскими степенями, знанием нескольких языков и карьерой в маркетинге. Она не нуждается в поддержке от отца, но всю жизнь знала, кто он, и хотела бы с ним общаться.
История, начавшаяся с недельного романа, оставила долгий след. Для Надежды она стала судьбоносной, для Кристин — историей о попытке быть принятой. А для Серова — эпизодом, от которого он, похоже, до сих пор отказывается.
Читайте также:
Провал на Евровидении, связь с Аллой Пугачевой и родство с женой Джигана: как сейчас живет Юлия Самойлова
«Нарвался на беспредельное хамство»: Юрий Лоза снова поссорился с руководством канала НТВ
Программа с поножовщиной: Воля высмеял Александра Гордона, критиковавшего Comedy Club
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Филинова