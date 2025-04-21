Программа с поножовщиной: Воля высмеял Александра Гордона, критиковавшего Comedy Club

Резиденты Comedy Club на «Шоу Воли» (Фото: Телеграм, @volyashow)
Последний выпуск «Шоу Воли» был посвящён 20-летию Comedy Club. В связи с этим на программу были приглашены резиденты проекта — Гарик Харламов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, Иван Половинкин и другие. Павел Воля напомнил о конфликте с Александром Гордоном, который произошёл в 2008 году.
Тогда представителей Comedy Club пригласили на Первый канал, на авторскую программу «Гордон-Кихот». Там Александр их резко раскритиковал.
Ранее сообщалось, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли свою компанию «Центр полезного питания», производящую батончики без сахара, которая несла серьёзные убытки.
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«Говорят: "Ребята, приходите. У вас такой шикарный проект, мы вас будем хвалить. Мы вас так любим, всей Россией". И мы пришли на этот проект, и нам как напихали там! Рассказали о том, что мы портим население, молодёжь, что мы ответственны за моральный облик», — рассказал Воля.Он отметил, что после этого инцидента в профессиональной судьбе Гордона много изменилось. Теперь, по словам Павла, Александр ведёт программы, полные скандалов и разбирательств.
«Я вам хочу сказать, вот прошло 20 лет, и какую программу сейчас ведёт Гордон? Которая сразу начинается с поножовщины (речь идёт о программе " Мужское/Женское " — прим. ред.», — заявил Воля.Также комик насмешливо извинился перед Гордоном за то, Comedy Club испортил ему моральный облик.
Ранее сообщалось, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли свою компанию «Центр полезного питания», производящую батончики без сахара, которая несла серьёзные убытки.
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Анастасия Чубина