Прохор Шаляпин и Лариса Гузеева устроили скандал в эфире телешоу
Шаляпин и Гузеева поссорились в эфире шоу «Перепой звезду!»
В эфире шоу «Перепой звезду!» на Первом канале произошел конфликт между певцом Прохором Шаляпиным и актрисой Ларисой Гузеевой.
Шаляпин выступил вместе с 24-летним участником шоу Евгением Гапоновым, исполнив композицию «Единственная моя». Жюри раскритиковало номер, что привело к серьезной перепалке между звездами.
Ведущая программы «Давай поженимся!» выразила свое недовольство качеством номера. Шаляпин же заявил, что его выступление было лучшим. По словам Гузеевой, она бы исполнила песню так же, даже не будучи профессиональной певицей.
«У вас ни у кого нет музыкального образования. Оно у меня есть. У меня и Петра Дранги. Все остальные — извините. Я нравлюсь всем бабушкам нашей страны — это самое главное», — отметил Прохор.
Лариса не согласилась с мнением других членов жюри и сказала, что выбор композиции и партнера был сделан неверно. Шаляпин не смог промолчать и обвинил Гузееву в некомпетентности. По его мнению, критика артистки была проявлением грубости.
В итоге слова члена жюри вывели певца из себя. Он добавил, что устал быть мальчиком для битья.