«Выглядишь, как старушка»: дочь Полины Гагариной высмеяла новое хобби мамы
Восьмилетняя дочь Полины Гагариной высмеяла занятия мамы скандинавской ходьбой
Полина Гагарина открыла для себя новое увлечение. Теперь, помимо пилатеса и йоги, певица занимается скандинавской ходьбой. На днях она опубликовала видео своей тренировки, во время которой с ней рядом находились дети.
Восьмилетняя дочь Мия каталась вокруг на велосипеде и критиковала хобби звездной мамы. А вот 17-летний сын, наоборот, поддержал ее, показав правильную технику ходьбы.
«Мам, ты очень молодая, но с этими скандинавскими палками ты выглядишь, как старушка», — выдал младший ребенок.Сама артистка призналась, что сначала с палками ходить не получалось. Прежде всего из-за стереотипа, что этот вид спорта подходит только пожилым людям.