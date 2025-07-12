«Выглядишь, как старушка»: дочь Полины Гагариной высмеяла новое хобби мамы

Восьмилетняя дочь Полины Гагариной высмеяла занятия мамы скандинавской ходьбой
Полина Гагарина с дочерью Мией (Фото: Телеграм/gagara1987official)

Полина Гагарина открыла для себя новое увлечение. Теперь, помимо пилатеса и йоги, певица занимается скандинавской ходьбой. На днях она опубликовала видео своей тренировки, во время которой с ней рядом находились дети.



Восьмилетняя дочь Мия каталась вокруг на велосипеде и критиковала хобби звездной мамы. А вот 17-летний сын, наоборот, поддержал ее, показав правильную технику ходьбы.

«Мам, ты очень молодая, но с этими скандинавскими палками ты выглядишь, как старушка», — выдал младший ребенок.
Сама артистка призналась, что сначала с палками ходить не получалось. Прежде всего из-за стереотипа, что этот вид спорта подходит только пожилым людям.


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