«Не пора ли ему просто закрыть рот?»: Басков ответил Соседову на призыв покинуть сцену

Николай Басков (Фото: Telegram/@baskovnikolay)
Певец Николай Басков ответил музыкальному критику Сергею Соседову на призыв покинуть сцену. Обладатель золотого голоса России в ответ призвал скандального журналиста «закрыть рот» и подчеркнул, что не препятствует другим исполнителям.
Басков считает, что Соседов не должен позволять себе говорить определенные вещи в адрес авторитетных артистов.
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«Давайте ему скажем: «Не пора ли ему просто закрыть рот?» Хотя это профессия Соседова, он должен что-то говорить. Но в этом плане это очень странный подход. Давайте и нашим депутатам в Госдуме скажем: «Хватит сидеть. Вы уже какой созыв сидите», — прокомментировал Басков в кулуарах премии канала RU.TV.Перед этим Сергей Соседов заявлял журналистам, что ряду российских звезд стоило бы закончить карьеру, уступив дорогу молодому поколению.
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Никита Кротов