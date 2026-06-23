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Таинственный покупатель дома Лерчек впервые раскрыл подробности многомиллионной сделки

Super: новый владелец дома Лерчек впервые рассказал о сделке
Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Таинственный покупатель дома блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) впервые раскрыл подробности многомиллионной сделки. Об этом пишет Super.



Адвокат Владимир Х., новый владелец особняка, подтвердил, что сделка купли-продажи состоялась после проведения всех необходимых проверок и бюрократических формальностей. Владимир заявил, что не был знаком с Лерчек или её бывшим мужем до заключения сделки. Он также предоставил документы, подтверждающие его право собственности на недвижимость.

Мужчина опроверг информацию о стоимости особняка в 700 миллионов рублей. Он подчеркнул, что у него нет финансовых трудностей. Адвокат рассказал, что более 20 лет работает в юридической сфере, специализируясь на крупных коммерческих спорах и проблемных активах. У него есть собственное адвокатское бюро, а также недвижимость.

Екатерина Коршунова

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