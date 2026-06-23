Таинственный покупатель дома Лерчек впервые раскрыл подробности многомиллионной сделки
Таинственный покупатель дома блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) впервые раскрыл подробности многомиллионной сделки. Об этом пишет Super.
Адвокат Владимир Х., новый владелец особняка, подтвердил, что сделка купли-продажи состоялась после проведения всех необходимых проверок и бюрократических формальностей. Владимир заявил, что не был знаком с Лерчек или её бывшим мужем до заключения сделки. Он также предоставил документы, подтверждающие его право собственности на недвижимость.
Мужчина опроверг информацию о стоимости особняка в 700 миллионов рублей. Он подчеркнул, что у него нет финансовых трудностей. Адвокат рассказал, что более 20 лет работает в юридической сфере, специализируясь на крупных коммерческих спорах и проблемных активах. У него есть собственное адвокатское бюро, а также недвижимость.
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