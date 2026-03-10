«Не прав он»: Анастасия Волочкова ответила Тимоти Шаламе на слова о балете

10 марта 2026, 23:02

Анастасия Волочкова раскритиковала Тимоти Шаламе после его заявления о балете

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала высказывание актёра Тимоти Шаламе о балете и опере. Об этом сообщает Super.