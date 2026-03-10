«Не прав он»: Анастасия Волочкова ответила Тимоти Шаламе на слова о балете
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала высказывание актёра Тимоти Шаламе о балете и опере. Об этом сообщает Super.
Ранее голливудская звезда заявил, что эти виды искусства, по его мнению, мало кому интересны и часто поддерживаются лишь из-за традиций.
Слова актёра вызвали обсуждения не только среди зарубежной публики, но и в России. Волочкова призналась, что не разделяет его точку зрения и считает подобные заявления неуместными.
По словам балерины, балет был и остаётся элитарным искусством и для неё является делом всей жизни. При этом она подчеркнула, что каждый имеет право на своё мнение, но не всегда стоит высказывать его публично.
Волочкова также отметила, что не знакома лично с Шаламе, однако уверена, что его позиция ошибочна. Вместе с тем балерина добавила, что не поддерживает агрессивные реакции в адрес актёра и считает, что отвечать на подобные заявления «мстительными методами» неправильно.
