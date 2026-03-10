Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина показала подросшую дочь
Мария Ильюхина трогательно поздравила дочь с трёхлетием
Актриса Мария Ильюхина, известная по роли в сериале «Воронины», поделилась с поклонниками редким семейным кадром. Поводом стал день рождения её дочери — девочке исполнилось три года.
В честь праздника Ильюхина опубликовала фотографию с наследницей и оставила трогательное поздравление.
«С днём рождения, моя уже такая взрослая бусинка! Бесконечно сильно люблю», — написала актриса.Поклонники отметили, как быстро растёт дочь артистки, и оставили множество поздравлений в комментариях.
Ранее Мария также делилась кадрами со своего собственного праздника — недавно актриса отметила 22-й день рождения.