Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина показала подросшую дочь

Мария Ильюхина трогательно поздравила дочь с трёхлетием
Мария Ильюхина с дочерью (Фото: Instagram* / @maria_iliukhina)

Актриса Мария Ильюхина, известная по роли в сериале «Воронины», поделилась с поклонниками редким семейным кадром. Поводом стал день рождения её дочери — девочке исполнилось три года.



В честь праздника Ильюхина опубликовала фотографию с наследницей и оставила трогательное поздравление.

«С днём рождения, моя уже такая взрослая бусинка! Бесконечно сильно люблю», — написала актриса.
Поклонники отметили, как быстро растёт дочь артистки, и оставили множество поздравлений в комментариях.

Ранее Мария также делилась кадрами со своего собственного праздника — недавно актриса отметила 22-й день рождения.
Софья Метелева

