Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина показала подросшую дочь

10 марта 2026, 22:53

Мария Ильюхина трогательно поздравила дочь с трёхлетием

Мария Ильюхина с дочерью (Фото: Instagram* / @maria_iliukhina)

Актриса Мария Ильюхина, известная по роли в сериале «Воронины», поделилась с поклонниками редким семейным кадром. Поводом стал день рождения её дочери — девочке исполнилось три года.





В честь праздника Ильюхина опубликовала фотографию с наследницей и оставила трогательное поздравление.





«С днём рождения, моя уже такая взрослая бусинка! Бесконечно сильно люблю», — написала актриса.