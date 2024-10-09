Женщины и гулянки: Психолог раскрыла причины ухода Андреевой от Бондарчука

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Стало известно, что Паулина Андреева ушла от Федора Бондарчука еще в апреле 2024 года. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на друзей звездной пары, по словам которых пара рассталась из-за того, что она интроверт, а он любит вечеринки и шумные компании.
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что люди в паре очень редко похожи друг на друга.
Она добавила, что, безусловно, есть будто бы полярные пары: совы и жаворонки, интроверты и экстраверты, истероиды и шизоиды, но и они могут прийти к взаимопониманию.
По ее словам, тип привязанности партнера — очень важный фактор для построения отношений. Если оба здоровы и обладают автономностью, что можно обсуждать проведенное вместе и раздельно время.
По словам клинического психолога женщине-интроверту будет важно слышать «люблю», получать объятия, однако сама она не проявляет обычно инициатив и не начинает с разбега.
Однако главное в отношениях, по мнению Кардиакос, общие ценности, а потом уже привычки и все остальное.
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«Люди как раз сходятся по принципу пазла: у одного недостает, а у другого есть, и тем самым дополняют друг друга. Достаточно темпераментный мужчина более вероятно обзаведется спокойной партнершей. Будет действовать некий режим взаимной компенсации, что будет создавать баланс», — сообщила эксперт.
Она добавила, что, безусловно, есть будто бы полярные пары: совы и жаворонки, интроверты и экстраверты, истероиды и шизоиды, но и они могут прийти к взаимопониманию.
«Кажется, что таким парам ужиться непросто, но на самом деле они могут взаимосуществовать, потому что у них еще и комплиментарные типы привязанностей. Интроверт и с тревожным типом привязанности всегда будет находиться в тревоге по поводу стабильности в отношениях, ему необходимо доказательства любви, а самому всегда сложно активно выражать свои чувства и эмоции. Здесь надо расширять понятие личности и тогда говорить, насколько пара может быть устойчива», — объяснила психолог.
По ее словам, тип привязанности партнера — очень важный фактор для построения отношений. Если оба здоровы и обладают автономностью, что можно обсуждать проведенное вместе и раздельно время.
«Но иногда второй партнер не просто жаждет экстравертивных поступков, а ему необходимы контакты с противоположным полом. Тогда для другого партнера не будет приемлемо столько женщин и гулянок вокруг», — высказалась Анастасия Кардиакос.
По словам клинического психолога женщине-интроверту будет важно слышать «люблю», получать объятия, однако сама она не проявляет обычно инициатив и не начинает с разбега.
«В таких парах важно знать особенность характера. Интроверту нужно подумать прежде, чем ответить, а экстраверта будет это очень бесить. Мы все к чему-то склонны, нужно изучать своего партнера, а потом, как справочником, пользоваться», — поделилась собеседника.
Однако главное в отношениях, по мнению Кардиакос, общие ценности, а потом уже привычки и все остальное.
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Анастасия Бондарева