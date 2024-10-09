«Ей идет раздеваться»: к кому Паулина Андреева ушла от Бондарчука и что ее связывает с Чубайсом

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались после пяти лет совместной жизни. Эта новость стала неожиданностью даже для коллег артистов по сцене. Оказалось, что слухи о разладе в знаменитом семействе ходили в социальных сетях на протяжении 18 месяцев. Что стало причиной распада пары и какое отношение к проблемам семьи имеют Анатолий Чубайс и Софья Синицина расскажет «Радио 1».
Знакомство и семейная жизнь
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Федор Бондарчук впервые увидел Паулину Андрееву в Театре имени Чехова, где она выступала в спектакле «Номер 13D», дефилируя по сцене в нижнем белье. Ее модельная внешность и актерские способности не могли не привлечь его внимание.
«Она сразу выделялась на фоне остальных», — делился впечатлениями Бондарчук в редких интервью.
Даже Светлана, которая на тот момент была женой Федора, была поражена красотой Паулины.
«Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я подумала: "Вот она, наконец, настоящая красавица". Ей шло раздеваться и показывать фигуру», — вспоминала Светлана после развода.
Вскоре после разрыва с супругой Федор заверял, что молодая Паулина не имела отношения к распаду его брака. По словам Светланы и Федора, разрыв произошел из-за того, что отношения исчерпали себя. Как следствие, у Бондарчука появилась новая вдохновительница, которая впоследствии стала его законной женой.
Роман с Софьей Синициной
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Слухи о разводе Федора и Паулины активизировались после того, как Бондарчука стали замечать на мероприятиях без обручального кольца и жены. Многие связывали отсутствие Паулины на публичных событиях с её заботами о трехлетнем сыне Иване. После начала работы Федора на «Ленфильме» их семья переехала в Санкт-Петербург — родной город его супруги. Однако слухи о разводе Бондарчука начали активно обсуждаться вновь. В качестве возможной причины развода упоминается звезда сериала «Чистые» и экс-возлюбленная Павла Табакова Софья Синицына, у которой есть дочь Миа от актёра.
Бондарчук и Андреева предпочли не обсуждать громкие новости. Однако Синицына, в отличии от них, активно использовала юмор и шутки в своих социальных сетях, не подтверждая и не опровергая слухи о романе с режиссером.
«Синицына — женщина, склонная к риску, ей нравится находиться в центре внимания. С Табаковым-младшим она встречалась всего полгода, но за это время успела родить от него дочь. На данный момент нельзя сказать, что она особенно востребована в киноиндустрии, но у нее есть «подушка безопасности» в виде алиментов от Табакова — 80 тысяч рублей в месяц, — поделились друзья Синицыной с изданием «Комсомольская правда».
Есть также версия о том, что причиной разлада в семье могло стать желание Паулины покинуть Россию. Такие слухи возникли после того, как очевидцы в апреле 2022 года заметили Андрееву в стамбульском ресторане за одним столиком с режиссером Авдотьей Смирновой и ее супругом Анатолием Чубайсом. К тому времени Чубайс и его жена уже две недели жили в эмиграции, сбежав из России после начала СВО.
«Странная дружба какая-то с Чубайсом», «Паулина ищет друзей на чужбине, чтобы уехать», «Странно, что в Турции она без Бондарчука», — недоумевали пользователи Сети.
Как Бондарчук и Андреева будут делить имущество
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
По информации СМИ, Паулина ушла от Бондарчука в апреле этого года, заявив о желании развестись. Она осталась в Санкт-Петербурге с сыном, в то время как Федор живет в Москве.
Документы на развод еще не поданы, но, если верить слухам, Федор и Паулина уже договорились, как разделят нажитое в их недолгом браке имущество. Друзья Андреевой рассказали «Комсомольской правде», что квартира в Брюсовом переулке Москвы, которую Бондарчук купил после развода со своей бывшей женой Светланой, останется за Федором. Специалисты в сфере недвижимости оценивают стоимость этих апартаментов почти в 100 млн рублей.
Квартиру в Санкт-Петербурге режиссер якобы решил оставить их с Паулиной сыну Ивану. Жилье режиссер приобрел сразу после свадьбы с молодой женой, в этих апартаментах они жили последние годы.
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