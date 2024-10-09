Скандально известный актер Алексей Панин*, который прославился не только своей любовью к алкоголю, но и страстью к извращениям, вновь вернулся к своим привычным увлечениям. На этот раз он стал участником ежегодного фестиваля музыки и искусств Burning Man в США. Однако его приезд на мероприятие был вызван не стремлением погрузиться в современные творческие течения, а желанием участвовать в различных сексуальных эксцессах, включая оргии. Для этого он пригласил нескольких знакомых из России, среди которых оказался блогер Александр Шпак. Однако визит Панина* в США обернулся скандалом, угрозами судебных разбирательств и политическим протестом.