«Не приходится покупать отвратительные лифчики»: Бьянка откровенно рассказала о самочувствии после уменьшения груди

07 июля 2025, 21:31

Бьянка призналась, что стала лучше себя чувствовать после уменьшения груди

Бьянка (фото: ВКонтакте @biankanumber1)

Весной Бьянка решилась на пластическую операцию по уменьшению груди. Певица рассказала, как чувствует себя после хирургического вмешательства.





Артистка посетила шоу «Новое Радио: 10 лет!», где пообщалась с корреспондентом Telegram-канала «Звездач».



39-летняя звезда российского R&B призналась, что сейчас чувствует себя отлично. Она отметила, что ей уменьшили грудь с седьмого до третьего размера. Также Бьянка сделала операцию по поднятию бровей, чтобы избавиться от мимических морщин.





«Самое главное, что мне наконец-то стало удобно, мне не приходится покупать отвратительные лифчики, чтобы удержать весь этот груз», – призналась звезда.