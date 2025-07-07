«Не приходится покупать отвратительные лифчики»: Бьянка откровенно рассказала о самочувствии после уменьшения груди
Бьянка призналась, что стала лучше себя чувствовать после уменьшения груди
Весной Бьянка решилась на пластическую операцию по уменьшению груди. Певица рассказала, как чувствует себя после хирургического вмешательства.
Артистка посетила шоу «Новое Радио: 10 лет!», где пообщалась с корреспондентом Telegram-канала «Звездач».
39-летняя звезда российского R&B призналась, что сейчас чувствует себя отлично. Она отметила, что ей уменьшили грудь с седьмого до третьего размера. Также Бьянка сделала операцию по поднятию бровей, чтобы избавиться от мимических морщин.
«Самое главное, что мне наконец-то стало удобно, мне не приходится покупать отвратительные лифчики, чтобы удержать весь этот груз», – призналась звезда.Бьянка решилась на пластическую операцию после похудения на 37 кг. До пластики груди она сделала коррекцию фигуры, за которую заплатила порядка трёх миллионов рублей. Певице восстановили эстетический вид живота и сделали липоскульптурирование.