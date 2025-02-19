«Еще чуть-чуть — и оголится, как Бьянка»: ​в соцсетях подметили ​схожий выбор нарядов ​Бьянки и ее младшей сестры

Анжелина Цензори (Фото: Instagram* @angelinacensori)
Анджелина Цензори может затмить свою старшую сестру по красоте и смелости нарядов. Пока внимание прессы приковано к Бьянке и ее эпатажным выходам с Канье Уэстом, 20-летняя сестра жены рэпера активно заявляет о себе, пишет DailyMail.
Многие зарубежные пользователи лишь недавно открыли для себя Анджелину, и американские журналисты тут же начали пристально рассматривать ее стиль.
Одно из последних появлений младшей Цензори вызвало шквал обсуждений: в черном боди с вырезами стоимостью почти 7 тысяч рублей она выглядела так, что многие признали — у нее и Бьянки одинаковый вкус.
В гардеробе девушки есть и фирменные колготки ее сестры, которые в случае Бьянки иногда заменяют весь образ.
Недавний скандальный выход супруги Уэста на «Грэмми», когда Канье, по слухам, заставил ее снять шубу перед фотографами, заставил западные СМИ подметить очередную схожесть. Ведь Анджелина не упускает возможности добавить в свои образы мех, прямо как ее сестра.
Из-за поднятой шумихи Канье с Бьянкой пророчат развод. Обвинения в абьюзе и чрезмерном «контроле» жены сыпятся на Уэста градом.
Официальных комментариев от супругов не было, но их представитель заявил, что слухи распространяются уже не в первый раз. Ранее он подчеркнул, что пара остается в Лос-Анджелесе и собирается отметить День святого Валентина.
Еще год назад отец Бьянки открыто высказывался против ее брака с Уэстом. По словам инсайдеров DailyMail, Лео Цензори хотел лично поговорить с Канье и спросить, почему тот демонстрирует Бьянку, как «трофейного пони».
При этом Канье не остановился запоминающимся появлением на «Грэмми»: вскоре после возмущенных обсуждений в сети по «наряду» Бьянки, пользователи пришли в шок от нескольких заявлений рэпера в личном блоге. Он не только призвал к освобождению Шона Комбса, обвиняемого в наркоторговле и множественных изнасилованиях, но и оскорбил евреев, выразив «симпатию» Адольфу Гитлеру.
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Анжелина Цензори (Фото: Instagram* @angelinacensori)
Одно из последних появлений младшей Цензори вызвало шквал обсуждений: в черном боди с вырезами стоимостью почти 7 тысяч рублей она выглядела так, что многие признали — у нее и Бьянки одинаковый вкус.
В гардеробе девушки есть и фирменные колготки ее сестры, которые в случае Бьянки иногда заменяют весь образ.
Анжелина и Бьянка Цензори (Фото: Instagram* @angelinacensori)
Недавний скандальный выход супруги Уэста на «Грэмми», когда Канье, по слухам, заставил ее снять шубу перед фотографами, заставил западные СМИ подметить очередную схожесть. Ведь Анджелина не упускает возможности добавить в свои образы мех, прямо как ее сестра.
Анжелина Цензори (Фото: скриншот видео Instagram* @angelinacensori)
Из-за поднятой шумихи Канье с Бьянкой пророчат развод. Обвинения в абьюзе и чрезмерном «контроле» жены сыпятся на Уэста градом.
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Официальных комментариев от супругов не было, но их представитель заявил, что слухи распространяются уже не в первый раз. Ранее он подчеркнул, что пара остается в Лос-Анджелесе и собирается отметить День святого Валентина.
Еще год назад отец Бьянки открыто высказывался против ее брака с Уэстом. По словам инсайдеров DailyMail, Лео Цензори хотел лично поговорить с Канье и спросить, почему тот демонстрирует Бьянку, как «трофейного пони».
«Он знает, что Канье ни за что на свете не допустил бы такого для своих дочерей. Почему тогда он поощряет такое для собственной жены?!», — передает DailyMail слова анонимного источника о чувствах отца.
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При этом Канье не остановился запоминающимся появлением на «Грэмми»: вскоре после возмущенных обсуждений в сети по «наряду» Бьянки, пользователи пришли в шок от нескольких заявлений рэпера в личном блоге. Он не только призвал к освобождению Шона Комбса, обвиняемого в наркоторговле и множественных изнасилованиях, но и оскорбил евреев, выразив «симпатию» Адольфу Гитлеру.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева