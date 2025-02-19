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«Еще чуть-чуть — и оголится, как Бьянка»: ​в соцсетях подметили ​схожий выбор нарядов ​Бьянки и ее младшей сестры

Анжелина Цензори привлекла внимание схожим с сестрой Бьянкой «вкусом» в нарядах
Анжелина Цензори (Фото: Instagram* @angelinacensori)

Анжелина Цензори (Фото: Instagram* @angelinacensori)

Анджелина Цензори может затмить свою старшую сестру по красоте и смелости нарядов. Пока внимание прессы приковано к Бьянке и ее эпатажным выходам с Канье Уэстом, 20-летняя сестра жены рэпера активно заявляет о себе, пишет DailyMail.
Многие зарубежные пользователи лишь недавно открыли для себя Анджелину, и американские журналисты тут же начали пристально рассматривать ее стиль.

Анжелина Цензори (Фото: Instagram* @angelinacensori)

Одно из последних появлений младшей Цензори вызвало шквал обсуждений: в черном боди с вырезами стоимостью почти 7 тысяч рублей она выглядела так, что многие признали — у нее и Бьянки одинаковый вкус.

В гардеробе девушки есть и фирменные колготки ее сестры, которые в случае Бьянки иногда заменяют весь образ.

Анжелина и Бьянка Цензори (Фото: Instagram* @angelinacensori)

Недавний скандальный выход супруги Уэста на «Грэмми», когда Канье, по слухам, заставил ее снять шубу перед фотографами, заставил западные СМИ подметить очередную схожесть. Ведь Анджелина не упускает возможности добавить в свои образы мех, прямо как ее сестра.

Анжелина Цензори (Фото: скриншот видео Instagram* @angelinacensori)

Из-за поднятой шумихи Канье с Бьянкой пророчат развод. Обвинения в абьюзе и чрезмерном «контроле» жены сыпятся на Уэста градом.

«Сняла пальто, а под ним — ничего?!»: Номинация на «Грэмми» рэпера Канье забылась на фоне «провокации» его жены Бьянки Цензори
«Сняла пальто, а под ним — ничего?!»: Номинация на «Грэмми» рэпера Канье забылась на фоне «провокации» его жены Бьянки Цензори
Официальных комментариев от супругов не было, но их представитель заявил, что слухи распространяются уже не в первый раз. Ранее он подчеркнул, что пара остается в Лос-Анджелесе и собирается отметить День святого Валентина.

Еще год назад отец Бьянки открыто высказывался против ее брака с Уэстом. По словам инсайдеров DailyMail, Лео Цензори хотел лично поговорить с Канье и спросить, почему тот демонстрирует Бьянку, как «трофейного пони».

«Он знает, что Канье ни за что на свете не допустил бы такого для своих дочерей. Почему тогда он поощряет такое для собственной жены?!», — передает DailyMail слова анонимного источника о чувствах отца.

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При этом Канье не остановился запоминающимся появлением на «Грэмми»: вскоре после возмущенных обсуждений в сети по «наряду» Бьянки, пользователи пришли в шок от нескольких заявлений рэпера в личном блоге. Он не только призвал к освобождению Шона Комбса, обвиняемого в наркоторговле и множественных изнасилованиях, но и оскорбил евреев, выразив «симпатию» Адольфу Гитлеру.

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«Не могла дышать»: Кудрявцева «согласилась на треш» на съемках шоу «Жестокие игры»
Кудрявцева ударилась спиной и не могла дышать на съемках в Аргентине
20 февраля 2025, 13:49

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева ударилась спиной на съемках в Аргентине, а потом не могла дышать некоторое время. О произошедшем теледива рассказала в личном блоге.
«Я до сих пор не понимаю, как я согласилась на этот треш. Каждый день были ужасающие состязания на время. Здесь, кстати, обрывается видео. Потому как я так ударилась спиной, что не могла дышать какое-то время», — поделилась артистка.
Речь шла о съемках шоу «Жестокие игры» в 2010 году, когда Кудрявцева получила травму при прохождении испытания. Мужество ведущей поразило ее коллег по цеху. В частности, певицу Наташу Королеву.

«Да, Лера! Вот такого я от тебя не ожидала», — писала Королева.
Ранее стало известно о судьбе телеведущего Александра Гордона.

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«Отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова неожиданно высказалась после развода с мужем-адвокатом
20 февраля 2025, 13:16

Елена Ксенофонтова (Фото: Telegram @ElenaKsenofontovaofficial)

Актриса Елена Ксенофонтова накануне ошарашила поклонников заявлением о своем разводе.
В 2022 году актриса сообщила, что вновь обрела счастье. Однако она не делилась с подписчиками подробностями личной жизни. А накануне стало известно, что Ксенофонтова развелась с третьим мужем Алексеем Куликовым. Причину она называть не стала.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса в интервью Леди.Mail.

При этом она уточнила, что развод прошел вполне гладко и без деления имущества.

«Разбирая старые архивы, не нахожу я счастья в них. Нет, оно, конечно, было! Но скрыто под обломками обид. Все, что со мной происходило, имело смысл. Опыт. Путь. Но, слава Богу, все отжило. Я отпускаю эту муть», — пост с таким содержанием выложила Елена в соцсети, сопроводив его фото, где ее взгляд устремлен в даль.

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Страсть к студенткам, алкоголизм и внебрачные дети: судьба телеведущего Александра Гордона
20 февраля 2025, 12:58

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

20 февраля российскому актеру, режиссеру и телеведущему Александру Гордону исполняется 60 лет. В своей профессиональной деятельности он отличается категоричностью и принципиальностью.
О непростой личной жизни, алкогольной зависимости и скандалах, связанных с именем Александра Гордона — в материале «Радио 1».

Биография


Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области. Его отец — писатель и художник Гарри Гордона, мать — медик Антонина Стрига. После развода родителей воспитанием мальчика занимался отчим Николай Чинин. Отец долгое время не поддерживал общение с сыном. Их отношения наладились, когда Александру исполнилось 19 лет.

Детство у мальчика было насыщенным, Гордон рос творческой личностью. По его словам, в пять лет он имел собственный театр кукол и даже давал представления, на которые собирались зрители. С малых лет Александр мечтал о карьере театрального режиссёра. После окончания школы он поступил в Щукинское театральное училище. В студенческие годы молодой человек совмещал учебу с работой монтировщиком и преподаванием в детском кружке.

Жизнь в США


Сразу после окончания учебного заведения начинающий актер приступил к работе. Его приняли в Театр-студию Рубена Симонова, однако здесь Александр прослужил только два года, а потом вместе с семьей уехал жить в США. Там он работал электриком и настройщиком кондиционеров, пока не устроился на русскоязычный канал ведущим.

Александр Гордон (Фото: кадр из передачи «Мужское / Женское»)

Заинтересовав продюсеров ТВ-6, Гордон стал автором программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Три года он жил на две страны, пока не решил вернуться в РФ окончательно, при этом сохранив за собой гражданство Соединенных Штатов.

Первый развод


После окончания Щукинского училища Гордон женился на журналистке Марии Бердниковой, а через год у супругов родилась дочь Анна. Молодая семья обосновалась в Чертаново. Вскоре они уехали в Америку, однако из-за взаимных претензий и непонимания брак распался. Бывшая жена и дочь остались в Штатах.

Карьера


В России телеведущий и режиссер на рубеже веков создал ряд программ, в том числе и «Собрание заблуждений». Этот проект собирал высокие рейтинги на протяжении длительного времени. Спустя время появилось политическое ток-шоу «Процесс», которое Гордон вел совместно с Владимиром Соловьевым.

В 2007 году Александр стал новым ведущим программы «Закрытый показ». Шоу получило популярность у публики и транслировалось до 2013 года.

В 2013 году на экраны вышли новые программы с участием ведущего — «Политика» и «За и против». В первой передаче соведущим Гордона стал журналист Петр Толстой, во второй — актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

Спустя год в паре с Юлией Барановской Александр начал вести ток-шоу «Мужское / Женское», где поднимались острые социальные вопросы.

Александр Гордон и Юлия Барановская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В феврале 2020 года на Первом канале стартовало шоу, в котором Александр Гарриевич выступил в привычной роли ведущего. Программа получила название «Док-ток».

Стоит отметить, что Гордон также появляется на экране в качестве актера и режиссера. Его наиболее известными режиссерскими работами стали фильмы «Пастух своих коров» и «Огни притона».

Осенью 2016 года Александр даже стал участником слепого прослушивания шоу «Голос». Он исполнил композицию In The Death Car. Ни один из судей не повернулся к Гордону. По словам Полины Гагариной, наставники, кроме Димы Билана, который искренне удивился, увидев Гордона, сразу поняли, кто поет у них за спиной. Телеведущий потом рассказал, что когда-то мечтал петь в ресторанах, но один музыкальный критик отметил: его голос похож на урчащий холодильник.

Многочисленные разводы


После первого развода Александр Гордон начал роман с актрисой Наной Кикнадзе. Хотя он сделал ей предложение, до свадьбы дело не дошло — регулярные ссоры привели к разрыву спустя семь лет отношений.

В 36 лет телеведущий встретил 20-летнюю студентку Катю Прокофьеву, на которой через время женился. Но этот союз долго не продлился: отец Александра не принял невестку, а сам он начал воспринимать амбиции супруги как корысть. Сама Екатерина была недовольна алкогольной зависимостью мужа.

В 2011 году Гордон женился на 18-летней Нине. Влюбленные сыграли тайную свадьбу. Однако и их отношениям вскоре пришел конец после того, как у Гордона родилась внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой. В итоге в 2012 году пара развелась.

В 2014 Александр снова нашёл счастье с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой. Журналист не первый раз видел Нозанин: когда ей было 10 лет, дедушка приводил её в мастерскую на Красной Пресне, где озвучивал свой фильм Гордон. Спустя шесть лет пара разошлась. В семье родилось двое детей: Александра и Фёдор.

Алкогольная зависимость


Телеведущий не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем.

«Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю как псих. Недавно проходил полное обследование организма. Кроме возрастных изменений, все в порядке. Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но такие дни, слава Богу, закончились. Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь», — рассказал Гордон в одном из интервью.

В начале нового сезона шоу «Док-ток» журналист извинился перед публикой за свое появление в программе в состоянии алкогольного опьянения. Ведущий сообщил, что обратился за помощью к специалистам и заверил, что сложный период в его жизни, когда алкоголь был проблемой, остался позади.

Пятый брак


В 2018 году Александр Гордон познакомился со студенткой Государственного музыкально-педагогического института Софией Каландадзе, арфисткой, с которой он выступал на фестивале в Елабуге.

Спустя четыре года в возрасте 58 лет Гордон тайно женился на 20-летней Софии. В мае того же года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, и теперь они не скрывают свою семейную жизнь.

Скандалы


С 2014 года Александр в студии программы «Мужское / Женское» часто становился участником скандалов. В одном из эпизодов журналист накинул капроновые колготки на шеи героев шоу, пытаясь осудить женщину, которая привязывала ребенка к кровати. В другом выпуске Гордон поцеловал ногу гостье в эфире.

Никита Кологривый (Фото: кадр из передачи «Закрытый показ»)

Также у ведущего был конфликт с актером Никитой Кологривым. Молодой артист, который ранее критиковал некоторых коллег, покинул студию программы «Закрытый показ» после того, как Гордон раскритиковал его за уклончивый ответ на вопрос о сериале «Подельники».

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Завидовал Юре Борисову и занимался сексом с Настей Ивлеевой? Как на самом деле прославился Марк Эйдельштейн
20 февраля 2025, 12:22

Марк Эйдельштейн ( Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Звезда Марка Эйдельштейна засияла задолго до его роли в «Аноре»: ещё в юности ему предсказали блестящее будущее. Актер не теряет надежды получить мировое признание и продолжает завоевывать отечественный кинематограф. Как Эйдельштейн стал известным и с кем у него были романы расскажет «Радио 1».

Как стал известным Марк Эйдельштейн


Марк Эйдельштейн считается восходящей звездой российского кинематографа. В свои 23 года он уже успел сыграть главную роль в фильме, номинированном на «Оскар» — в картине Шона Бейкера «Анора», а также покорить как западные, так и российские фестивали, оставив множество зрителей под впечатлением.

Некоторые считают, что успех актёра обусловлен благосостоянием его родителей, однако это не так. Марк родился в Нижнем Новгороде в обычной семье: его мама — преподаватель сценического искусства в местном училище, а отец — спортивный журналист.
«Первым творческим человеком в жизни Марка была бабушка, окончившая Московский институт культуры. Именно она научила его и его брата Матвея всему, что они знают. Я помню, как однажды, когда работал в футболе, привёл Марка на матч и посадил в ВИП-ложу. Он там уснул, и тогда я понял, что футбол — это точно не его», — делился воспоминаниями отец Эйдельштейна в одном из редких интервью.

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С ранних лет Марк увлекался музыкой: играл на скрипке и пианино, а иногда сбегал со школьных уроков, чтобы поработать с мамой и послушать студентов театрального училища. Постепенно он стал серьезно увлекаться поэзией, заучивая стихотворения и участвуя в конкурсах чтецов. В 13 лет Марк принял участие в международном детском творческом проекте.

В 2018 году Эйдельштейн добрался до полуфинала конкурса «Живая классика», который проходил в детском лагере «Артек». Именно там его заметил декан актёрского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов, который настоятельно рекомендовал ему идти в артисты. В 2019 году Марк поступил в Школу-студию МХАТ и успешно окончил её через четыре года.


Марк Эйдельштейн ( Фото: ВКонтакте @m.eydel)

В каких фильмах и сериалах снимался Марк Эйдельштейн


Жизнь Марка Эйдельштейна кардинально изменилась в 2021 году, когда он исполнил главную роль в фильме Наталии Кончаловской «Первый снег», который получил специальный приз на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. После этого молодого актёра начали замечать, и ему стали предлагать разнообразные роли.

Международное признание пришло к Марку Эйдельштейну в 2022 году, когда на Берлинском кинофестивале был представлен фильм «Страна Саша». В этом фильме он сыграл 17-летнего юношу Сашу, который проходит через этапы взросления — от конфликтов с матерью до поиска себя и первой любви.

Новая волна популярности на Западе пришла к актёру после выхода фильма «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера. В этом фильме Марк Эйдельштейн исполнил главную роль — избалованного мажора Ваню, который неожиданно для своих русских родственников женится на стриптизёрше. Интересно, что в зарубежный проект ему помог попасть Юра Борисов.

Когда стало известно, что его коллега оказался среди номинантов на «Лучшую мужскую роль» премии «Оскар — 2025», Марк Эйдельштейн решил не комментировать это событие. Он опубликовал фотографию ночного неба с подписью «Был и такой момент». Фанаты предположили, что актёр мог позавидовать своему другу.


Личная жизнь Марка Эйдельштейна


Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram*/_agentgirl_)

В отличие от Юры Борисова, Марк Эйдельштейн пока не нашёл свою вторую половинку. В одном из интервью он поделился, что пережил болезненный опыт первой любви и считает себя виноватым, так как был эгоистом и не уделял должного внимания своей девушке.

В 2023 году появились слухи о том, что молодого актёра заинтересовала Настя Ивлеева. Их встреча состоялась на съёмках сериала «Монастырь», где у них была довольно откровенная постельная сцена. Настя позже опубликовала совместное фото, подписав его: «Счастливейший день в моей жизни».

Журналисты также заметили пару во время их отдыха в США на День всех влюблённых. Они весело проводили время в ночном клубе, где Ивлеева была в ярко-красном комплекте нижнего белья и чёрном полупрозрачном кружевном платье.

Кроме того, Марку приписывали роман с актрисой Дашей Верещагиной. Во время их появления на программе «Кстати» он признался ей в любви и прочитал стихотворение, посвящённое девушке.

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Где сейчас Марк Эйдельштейн


На сегодняшний день Марк Эйдельштейн находится на вершине популярности среди режиссёров. Многие стремятся заполучить его в свои проекты, и в 2025 году зрители смогут увидеть его в таких фильмах, как «Буратино», «Витринный экземпляр», «Жар», «Космос засыпает», а также во втором сезоне сериала «Монастырь» и других.

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#анастасия ивлеева
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Юрий Стоянов раскритиковал образы Шуфутинского и Королевой
20 февраля 2025, 11:19

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юрий Стоянов раскритиковал образ Михаила Шуфутинского в исполнении Жана Милимерова, а также Натальи Королевой в исполнении Валерии Ланской на шоу «Один в один».
Юрий Стоянов по праву считается самым строгим членом жюри шоу «Один в один».

Так, в недавнем выпуске программы он оценил образ Шуфутинского в исполнении Милимерова в один балл, пояснив, что Жану не удалось полностью осуществить перевоплощение.

При этом он также раскритиковал яркий образ Наташи Королевой в перевоплощении Валерии Ланской, оценив в один балл.

«После блестящего выступления неделю назад я бы мог сейчас слова ради слов рассыпать. Солнышко, у тебя не очень получилось. И подзажатость была какая-то немножко, не твой образ, поэтому, чтобы не ходить вокруг да около, я так любя тебя, говорю, что это не лучший твой номер!» — обратился Стоянов к Ланской.

При этом сама Королева осталась довольна номером, по ее словам, все получилось круто., несмотря на некоторые шероховатости.

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