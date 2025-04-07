«Не приспособленная к жизни, инфантильная: Дана Борисова призналась в обиде на младшую сестру

Дана Борисова (Фото: Telegram @danaborisova76)
Дана Борисова в свежем выпуске шоу «Звёзды сошлись» откровенно рассказала об отношениях с младшей сестрой Ксенией, с которой уже давно не поддерживает связь.
По словам Борисовой, Ксения — младший ребенок в семье, родители всегда ей помогали и даже купили квартиру, в тот момент, когда Дане приходилось зарабатывать на все собственными силами. Борисова призналась, что ей было очень обидно.
Кроме того, телеведущая рассказала, что много лет отправляла маме деньги, а позже узнала, что родительница отдавала их Ксении. Тем не менее девушка оборвала связь с родственниками и даже заблокировала всех в соцсетях. Сейчас Дана и Ксения не общаются.
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Кроме того, телеведущая рассказала, что много лет отправляла маме деньги, а позже узнала, что родительница отдавала их Ксении. Тем не менее девушка оборвала связь с родственниками и даже заблокировала всех в соцсетях. Сейчас Дана и Ксения не общаются.
«Не приспособленная к жизни, инфантильная, на всех обиженная, не замужем», — заключила Дана свой рассказ о сестре.
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Элина Позднякова