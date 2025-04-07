«Одышка и плохо ходит»: адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова перед освобождением из колонии

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Адвокат Михаила Ефремова, выходящего из колонии по УДО 9 апреля, сообщил, что актёр страдает от одышки и плохо ходит.
Юрий Падалко заявил, что состояние его подзащитного оставляет желать лучшего. Адвокат навестил 61-летнего Ефремова в колонии в прошлую пятницу. В момент встречи актёр чувствовал себя плохо.
Также Падалко в беседе с РЕН ТВ отметил, что были успешно решены все организационные вопросы, касающиеся транспортировки Ефремова в Москву. Адвокат лично договорился о том, чтобы артиста доставили в столицу.
Напомним, что Ефремова осудили на семь лет за смертельное ДТП, которое он устроил на Садовом кольце 8 июня 2020 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, артист выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. В конце марта этого года суд удовлетворил прошение Ефремова об УДО. В результате, в колонии он провёл пять лет.
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Также Падалко в беседе с РЕН ТВ отметил, что были успешно решены все организационные вопросы, касающиеся транспортировки Ефремова в Москву. Адвокат лично договорился о том, чтобы артиста доставили в столицу.
Напомним, что Ефремова осудили на семь лет за смертельное ДТП, которое он устроил на Садовом кольце 8 июня 2020 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, артист выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. В конце марта этого года суд удовлетворил прошение Ефремова об УДО. В результате, в колонии он провёл пять лет.
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Анастасия Чинкова