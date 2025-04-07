«Одышка и плохо ходит»: адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова перед освобождением из колонии

Михаил Ефремов, Ксения Качалина с дочерью Анной Марией (Фото: скриншот т/п «Светская хроника» ТК ТВЦ)

Ксения Качалина (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК НТВ)

«Мать очень гордилась тем, что я рос, как Маугли. Сейчас у меня есть ментальные проблемы, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с тяжелыми заболеваниями. Но я не помню большую часть своего детства. Мать поднимала на меня не только руку, но и нож за то, что как-то ночью решил водички попить. С юмором к этому отношусь. Если относиться всерьез, то можешь еще сильнее поехать крышей», — рассказывала о матери бывшая Анна Мария в программе «Звезды сошлись» на НТВ.