«Любила, люблю и буду любить Аллу»: тренер Тарасова назвала Пугачёву «подарком нашему народу»

Татьяна Тарасова (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Татьяна Тарасова назвала Аллу Пугачёву «подарком нашему народу» и призналась, что ей очень жаль, что певица сейчас не в России.
Легендарный тренер по фигурному катанию отметила, что послушала новые песни Примадонны, посвящённые Великой Отечественной войне. Она подчеркнула, что «Поцелуй войны» и «Мама» ей очень понравились, – это песни, которые может исполнять только Пугачёва.
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«До невозможности жалко, что Пугачёва поёт не здесь. Почему мы должны страдать от того, что кому-то что-то не нравится? Почему мы должны не слышать то, с чем жили всю жизнь? Мы отдавали любовь такой прекрасной Алле. Для меня безобразно, что Пугачёву пытаются сделать иноагентом. Любовь к ней у людей осталась. Я же любила, люблю и буду любить Аллу. Я все её песни люблю! Пугачёва – подарок нашему народу», – заявила Тарасова в беседе с изданием Sport24.Ранее за Пугачёву также вступился народный артист РСФСР Юрий Куклачёв, который высказался о патриотизме певицы.
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Анастасия Чинкова