«В долгах, как в шелках!»: экс-возлюбленная бойфренда Вали Карнавал сделала громкое заявление
Бывшая возлюбленная нынешнего избранника Вали Карнавал Аргишти Эвояна решила публично прокомментировать его личную жизнь.
Юлия Дорофеева рассказала в своём блоге, что состояла в отношениях с 29-летним мужчиной и за это время неоднократно получала от него предложения выйти замуж.
«Он весь в долгах, как в шелках! Когда мы начали встречаться в 2022 году, он оказался женат, и я об этом не сразу узнала. А когда узнала, то послала его на три буквы. Он очень долго меня добивался и развёлся с женой, чтобы быть со мной», — высказалась она.По словам Юлии, позже выяснилось, что на момент начала их романа Эвоян был официально женат. Узнав об этом, девушка без раздумий прекратила общение. Она утверждает, что мужчина долго пытался вернуть её, а ради этого даже развёлся с супругой.
Дорофеева уверена, что отношения Аргишти с Валей Карнавал — не более чем попытка вызвать у неё ревность. Кроме того, девушка заявила, что украшение, которое сейчас носит блогерша, ранее принадлежало ей, и многие подарки, которые Эвоян преподносит Вале, он в прошлом дарил Юлии.