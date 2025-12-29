«В долгах, как в шелках!»: экс-возлюбленная бойфренда Вали Карнавал сделала громкое заявление

29 декабря 2025, 19:32

Бывшая девушка парня Вали Карнавал высказалась о его романе

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Бывшая возлюбленная нынешнего избранника Вали Карнавал Аргишти Эвояна решила публично прокомментировать его личную жизнь.





Юлия Дорофеева рассказала в своём блоге, что состояла в отношениях с 29-летним мужчиной и за это время неоднократно получала от него предложения выйти замуж.





«Он весь в долгах, как в шелках! Когда мы начали встречаться в 2022 году, он оказался женат, и я об этом не сразу узнала. А когда узнала, то послала его на три буквы. Он очень долго меня добивался и развёлся с женой, чтобы быть со мной», — высказалась она.