«Останусь с тобой навсегда»: Новый клип SHAMAN и Мизулиной говорит об их отношениях

Ярослав Дронов/SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)
Общественность, пользователи Сети, поклонники и просто любопытные продолжают ломать голову, связывают ли певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и общественницу Екатерину Мизулину романтические отношения. Недавние события, как будто, однозначно указывают именно на это.
Началось с того, что исполнитель и глава общественной организации «Лига безопасного Интернета» объявили конкурс для российских школьников. Они пообещали приехать в победившую школу с афтограф-сессией и устроить там концерт, напоминает издание StarHit.
SHAMAN рассказал, что всего за несколько дней они с Екатериной получили более сотни тысяч писем и видео-обращений из разных уголков России, в которых школьники просили и умоляли посетить именно их учебное заведение. Победителем оказалась московская школа № 1409, куда знаменитости и приехали, как обещали, 3 февраля.
Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina
А вот то, что произошло там во время концерта, обсуждала потом вся страна. SHAMAN и Мизулина общались с мальчишками и девчонками со сцены, когда расшалившиеся и разогретые школяры вдруг начали громко скандировать: «Горько!». Не растерявшийся Ярослав тут же обнял Екатерину и крепко поцеловал её «на глазах изумлённой публики». После этого зал отреагировал очень бурно, а разговоры об их романе стали приобретать утвердительный оттенок.
Выяснилось, что потенциальная пара во время посещения школы снимала новый клип, который презентовала сегодня, в День всех влюблённых. После его премьеры все окончательно поверили, что певца и общественницу связывают нежные отношения.
Темная ночь, холодный рассвет,
Ветер молчит, и никого со мной нет.
Я все иду, а ты меня ждешь.
Сотни дорог прошел я не зря,
Сотни дорог, чтобы увидеть тебя,
Крепко обнять и просто сказать:
С тобой навсегда рядом.
Я останусь с тобой, с тобой навсегда.
Ярослав Дронов/SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)
Не комментируя эти строчки из песни, SHAMAN и Екатерина Мизулина продолжают скрывать, вместе ли они на самом деле или нет. Говоря друг о друге, оба отвечают уклончиво.
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SHAMAN рассказал, что всего за несколько дней они с Екатериной получили более сотни тысяч писем и видео-обращений из разных уголков России, в которых школьники просили и умоляли посетить именно их учебное заведение. Победителем оказалась московская школа № 1409, куда знаменитости и приехали, как обещали, 3 февраля.
Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina
А вот то, что произошло там во время концерта, обсуждала потом вся страна. SHAMAN и Мизулина общались с мальчишками и девчонками со сцены, когда расшалившиеся и разогретые школяры вдруг начали громко скандировать: «Горько!». Не растерявшийся Ярослав тут же обнял Екатерину и крепко поцеловал её «на глазах изумлённой публики». После этого зал отреагировал очень бурно, а разговоры об их романе стали приобретать утвердительный оттенок.
Выяснилось, что потенциальная пара во время посещения школы снимала новый клип, который презентовала сегодня, в День всех влюблённых. После его премьеры все окончательно поверили, что певца и общественницу связывают нежные отношения.
Темная ночь, холодный рассвет,
Ветер молчит, и никого со мной нет.
Я все иду, а ты меня ждешь.
Сотни дорог прошел я не зря,
Сотни дорог, чтобы увидеть тебя,
Крепко обнять и просто сказать:
Я останусь с тобой, останусь с тобой,
С тобой навсегда рядом.
Я останусь с тобой, с тобой навсегда.
Ярослав Дронов/SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)
Не комментируя эти строчки из песни, SHAMAN и Екатерина Мизулина продолжают скрывать, вместе ли они на самом деле или нет. Говоря друг о друге, оба отвечают уклончиво.
«Нас объединяет любовь к России. А обо всем остальном узнаете 9 марта», — говорил SHAMAN.Он отмечал, что стоило кому-то его увидеть рядом с какой-то девушкой, её сразу записывали в его возлюбленные. Он рассказал забавную историю о певице и актрисе Асият Сайгидову, с которой он играет в спектакле про князя Владимира. Её уже тоже стали называть невестой артиста.
«У меня с ней даже постельная сцена будет. И с другими сценическими жёнами — тоже. Как известно, до принятия православия и Крещения Руси у князя Владимира было огромное количество жён и наложниц. Ну и что? Я совсем не такой», — с улыбкой заключил Ярослав.
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Александр Бойцов