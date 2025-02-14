«Останусь с тобой навсегда»: Новый клип SHAMAN и Мизулиной говорит об их отношениях

Юлия Снигирь ранее часто привлекала внимание общественности благодаря своим громким романам. Однако лишь однажды ей удалось встретить человека, которого она полюбила настолько сильно, что родила от него ребенка. Евгений Цыганов стал отцом ее единственного сына. О том, как складывалась личная жизнь артистки расскажет «Радио 1».