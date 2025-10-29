«Не прожить»: Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии
Амаяк Акопян рассказал о своих доходах и пенсии после завершения карьеры
Российский иллюзионист Амаяк Акопян назвал размер своей пенсии. Он сообщил, что получает около 60 тысяч рублей. Иллюзионист отметил, что такая сумма поступает ему как заслуженному артисту, а до получения звания пенсия была очень маленькой.
В интервью «Газете.Ru» Акопян пояснил, что сейчас его финансовое положение устойчиво, но многие коллеги испытывают трудности.
«На одну пенсию жить — это очень скромно. Поскольку объездив полмира у меня была возможность зарабатывать хорошо, я откладывал. Эти накопления позволяют мне сегодня жить и больше не работать и не выступать. Я, правда, не выступаю, потому что я плохо себя чувствую», — пояснил артист цирка.Иллюзионист рассказал, что гастролировал более чем в 70 странах. В советский период он работал за рубежом и сдавал валюту государству, оставляя себе небольшой процент.
Эти средства, по его словам, позволили ему приобрести недвижимость и автомобили. Ещё одним источником его сбережений стала работа в казино в 90-е годы.