«Не прожить»: Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии

29 октября 2025, 20:30

Амаяк Акопян рассказал о своих доходах и пенсии после завершения карьеры

Амаяк Акопян (Фото: кадр из ток-шоу «Малахов»)

Российский иллюзионист Амаяк Акопян назвал размер своей пенсии. Он сообщил, что получает около 60 тысяч рублей. Иллюзионист отметил, что такая сумма поступает ему как заслуженному артисту, а до получения звания пенсия была очень маленькой.





В интервью «Газете.Ru» Акопян пояснил, что сейчас его финансовое положение устойчиво, но многие коллеги испытывают трудности.

«На одну пенсию жить — это очень скромно. Поскольку объездив полмира у меня была возможность зарабатывать хорошо, я откладывал. Эти накопления позволяют мне сегодня жить и больше не работать и не выступать. Я, правда, не выступаю, потому что я плохо себя чувствую», — пояснил артист цирка.

