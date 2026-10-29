«Только не как у кого-то»: актриса Хмельницкая высказалась о пластике
Актриса Алена Хмельницкая раскритиковала моду на одинаковую внешность
Актриса Алена Хмельницкая поделилась мнением о современной пластической хирургии. На премьере сериала «Красотка» артистка заявила, что её огорчает стремление людей подстраивать внешность под единые стандарты красоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По мнению Хмельницкой, из-за этого многие начинают выглядеть практически одинаково.
«Медицина идет вперед, поэтому все переделываются. Раньше тоже переделывались, но не так. Очень мне грустно от того, что переделываются под некие стандарты — вот это, конечно, просто... не хочется так», — призналась актриса.При этом Хмельницкая подчеркнула, что не выступает против пластических операций как таковых. Она считает, что если человек действительно хочет изменить какую-то черту своей внешности, то вправе это сделать. Главное, по мнению артистки, — не копировать чужие черты, а сохранять индивидуальность.
Кроме того, Алена отметила, что внешняя привлекательность далеко не всегда сочетается с внутренней красотой. По её словам, в жизни нередко встречаются красивые люди, чьи личные качества могут разочаровывать. А вот гармоничное сочетание привлекательной внешности и прекрасного внутреннего мира актриса считает по-настоящему выдающимся.