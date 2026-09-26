«У нее есть потенциал»: Бурак Йетер предрек Люсе Чеботиной мировую славу
Бурак Йетер назвал Люсю Чеботину будущей мировой звездой уровня Мадонны
Люся Чеботина может выйти на международный уровень и стать мировой поп-звездой. Во всяком случае, такой потенциал в российской певице увидел известный диджей и продюсер Бурак Йетер. Об этом сообщает StarHit.
Музыкант специально прилетел в Москву, чтобы поработать с Чеботиной над совместным треком. Впечатлениями от артистки он поделился, высоко оценив ее вокальные данные и перспективы.
По мнению Йетера, при правильном выборе материала Люся способна претендовать на большую международную карьеру и оказаться в одном ряду с такими известными исполнительницами, как Дуа Липа и Мадонна.
«Она станет одной из крупнейших мировых суперзвезд — уровня Дуа Липы, Мадонны. У нее есть потенциал, приятный вайб, хорошая энергетика», — заявил диджей.При этом Йетер считает, что для покорения мировой сцены певице особенно важно найти подходящие композиции — настоящие хиты, которые смогут раскрыть ее голос и запомниться зарубежной аудитории.
В качестве примера он привел песню Miss You, отметив, что композиция в исполнении Чеботиной получилась особенно цепляющей.
«Думаю, с ее голосом ее ждет очень успешная карьера», — добавил музыкант.