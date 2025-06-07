Скандал с Фадеевым, штраф за употребление запрещенных веществ и неадекватное поведение на выступлении: новая «Глюк’оZa» нашла себя в психоделике
Сегодня российская певица, актриса и телеведущая Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa, отмечает свое 39-летие. За долгие годы работы на сцене артистка представала перед публикой в различных амплуа. Начало творческого пути юной Натальи было в «Ералаше», после она успешно дебютировала на большой сцене в роли загадочной девочки с доберманом и буквально выросла в успешную артистку на глазах у публики. Однако в последнее время репутация певицы оставляет желать лучшего. О том, что происходит с певицей, читайте в материале «Радио 1».
Проект «Глюк’оZa»
Легенду про девочку из сети, исполняющую музыку под псевдонимом и цифровым аватаром, придумал в 2001 году продюсер Максим Фадеев. Стоит отметить, что задумка оказалась весьма успешной, и интерес публики был огромным для начинающей звезды сцены.
В апреле 2002 года Глюкоза выпустила свой первый трек «Шуга», а после вышли песни «Ненавижу», «Малыш», «Невеста», которые получили широкую известность и полюбились публике. Тайна личности певицы сохранялась до 2003 года. Глюкоза впервые предстала перед публикой на заключительном концерте «Фабрики звёзд», что стало настоящим событием.
Под раскрытие личности «Глюк’оZы» звезда выпустила дебютный альбом «Глюк’oZa Nostra», который мгновенно сделал Наталью Чистякову-Ионову звездой. Максим Фадеев и Наталья тесно сотрудничали до 2007 года. После чего она продолжила самостоятельную творческую деятельность.
Громкие скандалы со звездой
В декабре 2023 года Наталья Чистякова-Ионова стала участницей «голой вечеринки», организованной Настей Ивлеевой. Появление певицы на скандальном мероприятии плохо отразилось на ее репутации. Она потеряла возможность участвовать в новогодних эфирах, а также столкнулась с отказом от сотрудничества со стороны некоторых телеканалов и рекламных агентств. После начала шумихи по поводу «голой вечеринки» Чистякова-Ионова уехала пережидать бурю на Сейшельские острова.
После ее возвращения в Россию последовал новый скандал. Летом 2024 года артистка выступала на концерте в честь Дня металлурга в Красноярске. Видео с концерта разлетелось по сети и шокировало поклонников. Звезда выступала явно в измененном состоянии: она не попадала в ноты, обращалась к зрителям с бессвязными речами и трогала себя за интимные места.
Организаторы подали в суд на певицу за срыв концерта. Этот инцидент также привёл к ухудшению отношений с Максимом Фадеевым, который объявил о своём намерении перезапустить проект «Глюк’oZa» без участия Ионовой. Продюсер подчеркнул, что «Глюк’oZa» — это название группы, а не псевдоним Натальи, и обвинил бывшую участницу в том, что она своими музыкальными выступлениями и публичными появлениями дискредитирует проект.
То, что произошло в Красноярске, переходит все границы, это затрагивает мою репутацию. Моя музыка постоянно полоскается в этом кошмаре, который она устраивает, все эти перформансы — почесывания и т. д. Больше терпеть нет сил и не хочется. Мы решили с юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку. Мы постараемся это сделать», — писал в Фадеев своих соцсетях.
Из-за начавшихся разбирательств певице пришлось спешно менять сценический псевдоним, и уже к сентябрю Telegram-канал исполнительницы стал называться Glukoza.
Все встало на свои места после следующего скандала, который случился уже в октябре того же 2024 года. Певицу в невменяемом состоянии задержали в московском аэропорту Шереметьево. У Чистяковой-Ионовой были заметны признаки, характерные для состояния человека, употребившего наркотики: изменения в выражении лица и странное поведение.
От медицинского освидетельствования Наталья отказалась, однако в итоге была оштрафована судом за употребление наркотиков или иных психотропных веществ. В кулуарах поговаривали, что артистка давно имеет зависимость от запрещенных веществ и даже проходила лечение в одной из частных клиник, пытаясь справиться с недугом. Однако подтверждений этому не нашлось.
Glukoza сейчас
После всех скандалов в 2025 году певица предстала перед публикой с обновленным имиджем. В творчестве Глюкозы появился новый, более напористый стиль. Её макияж стал более дерзким, а одежда — более откровенной. Теперь в её образе можно увидеть отсылки к культуре бунта и панк-движению. В апреле Glukozа представила новый мини-альбом «Harmony», в котором она активно экспериментирует с электронной музыкой и стремится установить контакт с новой аудиторией.
В новом альбоме певицы, выполненном в жанре гиперпоп, восемь композиций, включая ранее выпущенные «Aura» и «Frost». Некоторые слушатели могут быть разочарованы, если ожидали услышать музыку в стиле старой Глюкозы. Новое творчество исполнительницы ближе к психоделике, чем к поп-музыке.