07 июня 2025, 14:55

Наталья Чистякова-Ионова (фото: Instagram* / @glukozamusic)

Сегодня российская певица, актриса и телеведущая Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa, отмечает свое 39-летие. За долгие годы работы на сцене артистка представала перед публикой в различных амплуа. Начало творческого пути юной Натальи было в «Ералаше», после она успешно дебютировала на большой сцене в роли загадочной девочки с доберманом и буквально выросла в успешную артистку на глазах у публики. Однако в последнее время репутация певицы оставляет желать лучшего. О том, что происходит с певицей, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Проект «Глюк’оZa» Громкие скандалы со звездой Glukoza сейчас



Проект «Глюк’оZa»

Фото: скриншот клипа Глюк'Oza «Глюк'Oza Nostra»

Громкие скандалы со звездой

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: скриншот клипа Глюк'Oza «Возьми меня за руку»)



То, что произошло в Красноярске, переходит все границы, это затрагивает мою репутацию. Моя музыка постоянно полоскается в этом кошмаре, который она устраивает, все эти перформансы — почесывания и т. д. Больше терпеть нет сил и не хочется. Мы решили с юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку. Мы постараемся это сделать», — писал в Фадеев своих соцсетях.

Glukoza сейчас