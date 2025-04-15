«Не раз разговаривали около пяти минут»: рэпер Natan рассказал о ссорах с певицей Ириной Дубцовой на шоу «Сокровища императора»

Natan (Фото: Инстаграм* @natan_official)
Рэпер Natan и певица Ирина Дубцова стали партнерами в шоу «Сокровища императора». На проекте им пришлось побороться за денежный приз с иными звездными парами.
Музыкант поделился, что на съемках все складывалась не так уж и гладко, а их отношения с исполнительницей песни «О нем» прошли проверку на прочность. Natan объяснил, что они с Ириной Дубцовой нередко ругались, однако копить обиды и замалчивать проблемы не было времени.
По словам Natan'а, в тех реалиях, в которых артисты находились в «Сокровищах императора», они столкнулись с бытовыми проблемами. Еще музыканту и певице было тяжело понимать друг друга по вопросам испытаний.
По словам рэпера, он ни разу не жалел, что согласился участвовать в проекте именно с Дубцовой.
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«Мы очень часто ругались с Ириной, и это как раз нам помогло понимать некоторые наши проблемы, которые были вскрыты, потому что в творческом мире мы с ними не сталкивались», — откровенничал рэпер в беседе с «7 дней».
По словам Natan'а, в тех реалиях, в которых артисты находились в «Сокровищах императора», они столкнулись с бытовыми проблемами. Еще музыканту и певице было тяжело понимать друг друга по вопросам испытаний.
«И, как покажут в следующей серии, мы с ними справились просто блестяще! Бывало такое, что мы не раз разговаривали около пяти минут, но потом мирились и все у нас было хорошо», — добавил Natan.
По словам рэпера, он ни разу не жалел, что согласился участвовать в проекте именно с Дубцовой.
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Ольга Енгалычева