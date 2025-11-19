«Снимают с самолёта»: Семенович рассказала об инциденте перед вылетом в Краснодар

19 ноября 2025, 11:08

Вылет самолёта с Анной Семенович задержался из-за инцидента с пассажирами

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович рассказала в своём блоге, что едва не опоздала на концерт из-за инцидента в самолёте.





Экс-солистка группы «Блестящие» сообщила, что пассажиры уже заняли свои места, но вылет рейса задержался. Причиной стала шумная компания на борту.

«У нас на борту три злостных курильщика и матерщинника. Их снимают с самолёта, а все пассажиры ждут и нервничают. Мы уже почти опаздываем на концерт. Вот что у людей в голове?» — возмутилась Анна.

