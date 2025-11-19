«Снимают с самолёта»: Семенович рассказала об инциденте перед вылетом в Краснодар
Вылет самолёта с Анной Семенович задержался из-за инцидента с пассажирами
Певица Анна Семенович рассказала в своём блоге, что едва не опоздала на концерт из-за инцидента в самолёте.
Экс-солистка группы «Блестящие» сообщила, что пассажиры уже заняли свои места, но вылет рейса задержался. Причиной стала шумная компания на борту.
«У нас на борту три злостных курильщика и матерщинника. Их снимают с самолёта, а все пассажиры ждут и нервничают. Мы уже почти опаздываем на концерт. Вот что у людей в голове?» — возмутилась Анна.При этом певица всё же прибыла на гастроли в Краснодар по расписанию. Она поделилась впечатлениями от приёма в городе и показала подарки от поклонников.
«Мне одной это не осилить, повезу в Москву маме, она у меня вообще маньяк», — заявила артистка.Ранее Анна Семенович вступилась за женщин, посвятивших себя семье.