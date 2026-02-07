«Не самый приоритетный вопрос»: Seville рассказала о свадьбе с TONI
Певица Seville рассказала, когда планирует пышное торжество после свадьбы
Недавно певица Seville вышла замуж за TONI, однако пышного торжества пока не было. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На дорожке Big Love Show артистка поделилась подробностями о будущей свадьбе и призналась, что организация торжества пока не является для неё главным вопросом.
«Торжество и пляски — это чуть позже. Я не люблю отвечать на этот вопрос, потому что я пока не знаю, честно говоря, это не самый приоритетный вопрос, который нужно сиюминутно решить. Мы официально расписаны, у нас был очень тёплый маленький семейный ужин, а всё остальное пока терпит отлагательств», — сказала Seville.Помимо этого, певица рассказала, что подготовила для мужа подарок к 23 февраля — «что-то очень тёплое, что он сможет брать с собой и что будет его окрылять». На вопрос журналиста о том, что именно в подарок, Seville лишь посмеялась и не раскрыла сюрприз.