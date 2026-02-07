Приёмный отец Дани Милохина рассекретил своё местонахождение

07 февраля 2026, 21:38

Приёмный отец Дани Милохина показал жизнь в США

Даня Милохин (Фото: Instagram* / @danya_milokhin)

Приёмный отец блогера Дани Милохина, Дмитрий Тюленев, впервые рассказал о своём местонахождении после переезда из России. Он подтвердил SHOT, что теперь живёт в Чикаго.