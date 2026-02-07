Приёмный отец Дани Милохина рассекретил своё местонахождение
Приёмный отец блогера Дани Милохина, Дмитрий Тюленев, впервые рассказал о своём местонахождении после переезда из России. Он подтвердил SHOT, что теперь живёт в Чикаго.
По данным источников, Тюленев продал свой частный 300-метровый дом в Анапе за ₽6,9 млн и через Грузию эмигрировал с семьёй в США, попав в иммиграционный центр штата Иллинойс. Там он искал поручителя среди местных русскоговорящих, чтобы оформить легальный статус пребывания.
До этого момента Дмитрий тщательно скрывал своё местонахождение, объясняя это заботой о безопасности семьи после якобы поджога их дома в Анапе. Некоторые источники выдвигали версию, что поджог мог быть инсценировкой с целью получения американского убежища.
Теперь Тюленев опубликовал видео с урбанистическими пейзажами Чикаго, включая знаменитую скульптуру «Облачные врата».
Напомним, что сам Даня Милохин с 2022 года проживает в Дубае, а его приёмный отец до сих пор оставался за пределами медийного поля.
